رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم يوسف النصيري مهاجم فنربخشة ومنتخب المغرب.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان نادي فنربخشة الصفقة التبادلية بينه وبين اتحاد جدة والتي تضم نجولو كانتي ويوسف النصيري.

وكشف اتحاد جدة عن ضم يوسف النصيري وكتب "ليث الأطلسي في كتيبة النمور".

قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، أفاد موقع فوت ميركاتو بأن مستقبل هؤلاء اللاعبين الثلاثة، بنزيمة وكانتي والنصيري، يعتمد على ما يشبه تأثير الدومينو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن انتقال النصيري إلى اتحاد جدة بعد تواصل فنربخشة مع فيفا والحصول على الضوء الأخضر لإتمام الصفقة عقب إنهاء المشاكل الخاصة باستكمال المستندات.

واشار رومانو إلى أن الصفقة تمت مقابل مبلغ يتراوح بين 14 إلى 15 مليون يورو.

نقطة الانطلاق فيه واضحة، وهي انتقال كريم بنزيمة إلى الهلال. وطالما كانت هذه الصفقة لم تُحسم بشكل كامل، ظلت التحركات الأخرى معلقة.

في النهاية انتقل بنزيمة إلى الهلال في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات، ونجح فنربخشة واتحاد جدة من إتمام الصفقة التبادلية.

وسجل النصيري 7 أهداف في 15 مباراة بالدوري التركي هذا الموسم.

وإجمالا أحرز اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 8 أهداف وصنع هدفا في 25 مباراة.

فيما سجل 20 هدفا في 34 مباراة بالموسم الماضي.

ولعب النصيري صاحب الـ28 عاما لأندية مالاجا، وليجانيس، وإشبيلية الإسبانيين قبل الانتقال إلى فنربشخة التركي.