لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة

أعرب أديمولا لوكمان عن سعادته بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة مع الفريق، ووعد بصناعة الفارق في الأوقات الصعبة بفضل سرعته وأسلوبه الديناميكي.

وقال لوكمان خلال تقديمه الرسمي بعد مشاركته في المران الصباحي وظهوره بالقميص رقم 22: "أنا سعيد للغاية، هذا ناد كبير جدًا، والانضمام إليه نعمة بالنسبة لي، أشعر بفخر كبير".

وتحدث عن انطباعه الأول داخل الفريق: "تواجدت بالفعل مع زملائي، وكان الأمر رائعًا، رحبوا بي بشكل ممتاز، وأتطلع لخوض المزيد من التدريبات معهم".

وعن تمثيله لمنتخب نيجيريا، أوضح "أمر رائع، ومسؤولية كبيرة، لكنه في الوقت نفسه شرف ومتعة أن أمثل هذه الألوان".

وعن تضحيته المادية من أجل الانتقال، قال: "أنا سعيد جدًا، ولهذا السبب جئت، كما أن اللعب في هذا الدوري متعة كبيرة".

وتابع "تحدثت مع دييجو سيميوني قبل قدومي، وكان حديثًا جيدًا مع الشخص الذي ستعمل معه يوميًا".

وبشأن ما سيقدمه للفريق، أكد: "أسلوبي يعتمد على الديناميكية والسرعة، وسأحاول صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، هذا ما أحبه، والأهم دائمًا هو مساعدة الفريق".

واختتم لوكمان تصريحاته "المباراة المقبلة؟ إذا حصلت على الفرصة، سأكون جاهزًا".