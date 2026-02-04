برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

برشلونة

تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تخطي ألباسيتي بهدفين لهدف في دور الـ16 للبطولة.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على ألباسيتي في ملعبه في مباراة مثيرة كادت تذهب إلى الوقت الإضافي.

ونجح برشلونة في تفادي مفاجآت الكأس وعبور ألباسيتي الذي أخرج ريال مدريد من البطولة في دور الـ16.

أخبار متعلقة:
فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات

تقدم برشلونة في الدقيقة 38 بهدف سجله لامين يامال من تسديدة رائعة بالقدم اليسرى.

ثم أضاف رونالد أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة اشتعلت الأمور وسجل ألباسيتي هدفه الأول في الدقيقة 87 عن طريق خافي مورينو.

وسجل برشلونة هدفا ثالثا عن طريق فيران توريس في الدقيقة 90 قبل أن يلغيه الحكم بسبب التسلل.

لترتد الكرة بانفراد لفريق ألباسيتي الذي كاد أن يسجل التعادل لكن مارك برنال تألق وأبعد الكرة من على خط مرمى برشلونة لينقذ فريقه في الوقت القاتل وتنتهي المباراة بفوز فريق المدرب هانز فليك.

برشلونة كأس ملك إسبانيا لامين يامال
نرشح لكم
تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة انتهت كأس إسبانيا – ألباسيتي (1)-(2) برشلونة.. تأهل البرسا تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة
أخر الأخبار
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر 57 دقيقة | ميركاتو
بمشاركة نجوم الكرة.. انطلاق النسخة الثالثة من "Football Access Summit" ساعة | الكرة المصرية
بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي ساعة | ميركاتو
رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري ساعة | سعودي في الجول
لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522687/برشلونة-ينجو-من-مفاجآت-الكأس-ويهزم-قاهر-ريال-مدريد