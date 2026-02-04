برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد

تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تخطي ألباسيتي بهدفين لهدف في دور الـ16 للبطولة.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على ألباسيتي في ملعبه في مباراة مثيرة كادت تذهب إلى الوقت الإضافي.

ونجح برشلونة في تفادي مفاجآت الكأس وعبور ألباسيتي الذي أخرج ريال مدريد من البطولة في دور الـ16.

تقدم برشلونة في الدقيقة 38 بهدف سجله لامين يامال من تسديدة رائعة بالقدم اليسرى.

video:1

لامين يامال يعاقب دفاع ألباسيتي بعد هذا الخطأ ويتقدم لبرشلونة بالهدف الأول في المباراة ⚽ 💥 #كأس_ملك_أسبانيا#MBCMASR2 pic.twitter.com/QmJF3j2et0 — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 3, 2026

ثم أضاف رونالد أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

video:2

رونالد أراوخو مدافع برشلونة يتقدم بالهدف الثاني من رأسية متقنة 🔥 #كأس_ملك_أسبانيا#MBCMASR2 pic.twitter.com/DdUyE981qo — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 3, 2026

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة اشتعلت الأمور وسجل ألباسيتي هدفه الأول في الدقيقة 87 عن طريق خافي مورينو.

وسجل برشلونة هدفا ثالثا عن طريق فيران توريس في الدقيقة 90 قبل أن يلغيه الحكم بسبب التسلل.

لترتد الكرة بانفراد لفريق ألباسيتي الذي كاد أن يسجل التعادل لكن مارك برنال تألق وأبعد الكرة من على خط مرمى برشلونة لينقذ فريقه في الوقت القاتل وتنتهي المباراة بفوز فريق المدرب هانز فليك.