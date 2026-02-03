مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 23:35

كتب : FilGoal

احتفال هدف مصطفى شلبي - البنك الأهلي ضد الأهلي

كشف مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي عن سر هدفه في الأهلي.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال شلبي عبر أون سبورت: "احتفالي بهدفي في الأهلي بالقوس والسهم هو إهداء لجمهور الزمالك وأي لاعب بالتأكيد يتمنى التواجد مع القلعة البيضاء".

وأضاف "تدربنا على هدفي في الأهلي ونفذت تعليمات المدرب أيمن الرمادي في هذه اللعبة".

وأكمل "هدفنا أن ننهي الدور الأول في أول 7 فرق ثم إنهاء الدوري في المربع الذهبي حتى نشارك في إفريقيا الموسم المقبل، وأيضا أتمنى الانضمام لمنتخب مصر".

وأشار "صافحت زيزو قبل المباراة وكنا نضحك معا، لكني لم أقابله عقب اللقاء لأنه تعرض للإصابة وغادر مبكرا".

وشدد "أفضل نسخة لي كانت الموسم الثاني مع إنبي، ومع جوميز وأوسوريو في الزمالك، لكن دائما كنت أتعرض لإصابات تبعدني عن الملاعب ولذلك لم يكن هناك استمرارية".

وأوضح "لا اتأثر بالضغوط وفي الزمالك كنت أسير بشكل جيد وأشارك بشكل أساسي مع كل المدربين وغاب عني التوفيق بسبب الإصابات".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الزمالك على فترتي مع الأبيض وأطالبهم بالاستمرار في دعم الفريق".

