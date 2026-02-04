تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 00:04

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

كشفت تقارير تركية عن مستجدات صفقة انتقال الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي إلى فنربشخة التركي.

ونقلت التقارير عن الصحفي التركي أونور تشوبوكجو، أن كانتي تمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة السعودي تمهيدا للانتقال إلى النادي التركي.

ورفض نجولو كانتي نجم وسط اتحاد جدة السعودي، المشاركة في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، بعد رفض نادي اتحاد جدة إتمام المفاوضات.

أخبار متعلقة:
بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة سكاي: تمت.. كانتي إلى فنربخشة سكاي: عرض جديد من فنربخشة لـ كانتي

وتراجع اتحاد جدة عن إتمام رحيل كانتي بسبب فشل التعاقد مع جوستافو سا لاعب نادي فاماليكاو البرتغالي

وانتقل كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، إلى الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي، رسميا لمدة موسم ونصف.

ولا يمكن لاتحاد جدة إبرام أي تعاقدات جديدة بعد غلق باب الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد كانتي مع نهاية الموسم الجاري، ويمكنه الرحيل مجانا في الصيف.

وكان كانتي انضم لصفوف اتحاد جدة صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح نجم الوسط الفرنسي في تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس الملك في الموسم الماضي.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي، يوم الجمعة الساعة 7:30 مساءً.

كانتي اتحاد جدة فنربشخة
نرشح لكم
انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة.. ريكورد: الدوري الأمريكي يسعى للجمع بين رونالدو وميسي ماذا ينتظر نبيل عماد في أيامه الأولى مع النجمة السعودي؟ رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله لـ الهلال
أخر الأخبار
انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي 3 دقيقة | ميركاتو
رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري 6 دقيقة | سعودي في الجول
لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد 14 دقيقة | الدوري الإسباني
عباس قابيل حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة 21 دقيقة | سعودي في الجول
فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522684/تقرير-تركي-كانتي-يتمكن-من-إنهاء-عقده-مع-اتحاد-جدة