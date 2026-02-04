تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة

كشفت تقارير تركية عن مستجدات صفقة انتقال الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي إلى فنربشخة التركي.

ونقلت التقارير عن الصحفي التركي أونور تشوبوكجو، أن كانتي تمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة السعودي تمهيدا للانتقال إلى النادي التركي.

ورفض نجولو كانتي نجم وسط اتحاد جدة السعودي، المشاركة في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، بعد رفض نادي اتحاد جدة إتمام المفاوضات.

وتراجع اتحاد جدة عن إتمام رحيل كانتي بسبب فشل التعاقد مع جوستافو سا لاعب نادي فاماليكاو البرتغالي

وانتقل كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، إلى الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي، رسميا لمدة موسم ونصف.

ولا يمكن لاتحاد جدة إبرام أي تعاقدات جديدة بعد غلق باب الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد كانتي مع نهاية الموسم الجاري، ويمكنه الرحيل مجانا في الصيف.

وكان كانتي انضم لصفوف اتحاد جدة صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح نجم الوسط الفرنسي في تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس الملك في الموسم الماضي.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي، يوم الجمعة الساعة 7:30 مساءً.