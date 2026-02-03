مدرب البنك: نجحنا في استغلال إرهاق الأهلي

يرى أحمد سمير المدرب المساعد في الجهاز الفني للبنك الأهلي أن فريقه نجح في استغلال إرهاق الأهلي في الفترة الحالية ليتعادل معه.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال أحمد سمير عبر أون سبورت: "لعبنا ضد فريق كبير وكنا نحترمه جيدا".

وأضاف "اعتمدنا في طريقتنا على محاولة استغلال إجهاد الأهلي بسبب ضغط المباريات الكبير للأحمر في الفترة الماضية وعودته قبل أيام قليلة من تنزانيا بعد مواجهة يانج أفريكانز".

وأكمل "كذلك نحن في حالة معنوية رائعة بعد الفوز على المقاولون العرب في المباراة الماضية وكان ذلك دافعا لنا أمام الأهلي".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن ننهي الدور الأول في أول 7 مراكز في الدوري، واستطعنا الحفاظ على نظافة شباكنا أمام الأهلي لفترة طويلة إلى أن جاء هدف التعادل".