البلعوطي: التعادل أمام الأهلي خطوة للتواجد ضمن السبعة الأوائل

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 23:11

كتب : FilGoal

عبد العزيز البلعوطي - البنك الأهلي

عبر عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الأهلي، عن ثقة فريقه في الخروج بنتيجة إيجابية قبل خوض مواجهة الأهلي.

وتعادل البنك الأهلي أمام الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال البلعوطي في تصريحات عقب المباراة لقناة أون سبورت: "كان يملؤنا الثقة في الخروج بنتيجة إيجابية ونجحنا في التسجيل والخروج بنقطة من مباراة كبيرة."

وافتتح مصطفى شلبي التسجيل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 11، بينما سجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 81.

وأكمل حارس البنك الأهلي "نتيجة اليوم خطوة من أجل التأهل ضمن السبعة الأوائل، وبعدها سنسعى لدخول المربع الذهبي."

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع ويفصله نقطتين عن المركز السابع.

وأضاف البلعوطي "المدرب أيمن الرمادي طالبنا باللعب بأريحية والاستمتاع في الملعب، والتواجد خلف الكرة."

وأتابع "من الطبيعي عندما تواجه النادي الأهلي أن تحاول تخفيف الضغط عن لاعبيك، وبالفعل نجحنا في الخروج بنقطة من المباراة."

وأتم "في الفترة القادمة ستشاهدون البنك الأهلي بشكل مختلف."

وتعثر الأهلي للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضهم في الدوري ليتواصل نزيف النقاط.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة من الدوري يوم الأربعاء 11 فبراير، بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على إنبي يوم 16 من فبراير الجاري.

