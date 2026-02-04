عباس قابيل حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 00:05
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك في الدوري.
ويحل الزمالك ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء الأربعاء.
وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري.
ويدير المباراة محمد عباس قابيل حكم ساحة، ويساعداه إسلام أبو العطا، ومحمد مصطفى إسماعيل، فيما يتواجد هيثم عثمان حكما رابعا.
ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد بكر.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.
فيما يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.
نرشح لكم
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك مدرب البنك: نجحنا في استغلال إرهاق الأهلي البلعوطي: التعادل أمام الأهلي خطوة للتواجد ضمن السبعة الأوائل مؤتمر الرمادي: غير صحيح أن توروب سهّل المباراة علينا.. وهدفنا أول 7 مراكز لتراكم الإنذارات.. أحمد عيد يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي مؤتمر توروب: سنعاني من الإجهاد لمدة شهرين.. تريزيجيه أدى بشكل رائع ولن أتحدث عن عاشور نزيف نقاط من جديد.. الأهلي يتعادل أمام البنك الأهلي في الدوري