عباس قابيل حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك

أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء الأربعاء.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

ويدير المباراة محمد عباس قابيل حكم ساحة، ويساعداه إسلام أبو العطا، ومحمد مصطفى إسماعيل، فيما يتواجد هيثم عثمان حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد بكر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.

فيما يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.