كرة سلة - انتصار الأهلي على سموحة.. وفوز صعب لسبورتنج أمام الجزيرة

اختتمت منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات بالموسم لاجاري.

واستمرت انتصارات الأهلي وسبورتنج للمباراة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على سموحة، بينما سبورتنج فاز بصعوبة على الجزيرة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

فوز فريق الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 71-52.

فوز فريق هليوبوليس على نيو جيزة بنتيجة 81-53.

فوز سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 61-66.

فوز الصيد على مصر للتأمين بنتيجة 51-41.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب.

إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.