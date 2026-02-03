مؤتمر الرمادي: غير صحيح أن توروب سهّل المباراة علينا.. وهدفنا أول 7 مراكز

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - يس توروب - البنك الأهلي ضد الأهلي

أشاد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي بأداء لاعبي فريقه خلال مواجهة الأهلي.

وتعادل البنك الأهلي أمام الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتعثر الأهلي للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضهم في الدوري ليتواصل نزيف النقاط.

وقال أيمن الرمادي في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الأهلي بالتأكيد صعبة مهما كانت الظروف، وأشكر لاعبي فريقي على مجهودهم طوال المباراة واللعب بمنتهى الشجاعة".

وتابع "نسعى أن نكون ضمن أول 7 فرق في الترتيب لخوض مرحلة المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف "أحمد قفة ظهر بشكل جيد مع زملائه وعمل جهدا كبيرا وحفظ نظام لعبنا".

وكشف الرمادي "فقدنا خدمات أسامة فيصل وأحمد ريان قبل المباراة، وقفة كان على قدر المهمة".

وشدد "دوري لا يتعدى 10% من أداء اللاعب، وذهبنا بأكثر من فرصة لكن كان تنقصنا الثقة".

وعن أداء الفريق أوضح "جئت بعد بداية الموسم ولم يكن لدينا الوقت الكافي لكن استغلينا الوقت قبل مواجهة المقاولون وخضنا معسكرا قويا".

وأضاف "لا يوجد تفوق لأحد على أحد ولكن هذا توفيق من الله ولا ننسى أننا دعمنا بلاعبين في يناير وقدموا أداء جيدا".

وبسؤاله هل سهّل توروب المباراة أجاب "هو مدرب كبير وبالتأكيد كان يعمل من أجل فريقه، وأشكره على روحه الرياضية، هل يستطيع أحد أن يقول بنشرقي أقل من أي جناح في الأهلي أو أحمد رمضان أو بن رمضان، جميعهم أصحاب مستوى رائع".

واختتم الرمادي تصريحاته "توروب وضعنا تحت ضغط كبير وأعتقد أنه أدار اللقاء بصورة ممتازة، لعب الأهلي قبل 72 ساعة بالفعل ونحن أيضا الفارق فقط أن الأهلي جاء من السفر".

وافتتح مصطفى شلبي التسجيل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 11، بينما سجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 81.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة من الدوري يوم الأربعاء 11 فبراير، بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على إنبي يوم 16 من فبراير الجاري.

