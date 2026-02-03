لتراكم الإنذارات.. أحمد عيد يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي

تأكد غياب أحمد عيد لاعب الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري المصري لتراكم الإنذارات.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من المسابقة، وحصل الظهير الأيمن على إنذار.

ويعد الإنذار هو الثالث لـ أحمد عيد في الدوري هذا الموسم، بعدما حصل على إنذارين مع فريقه السابق المصري.

وبذلك يتأكد غياب أحمد عيد عن مباراة الأهلي المقبلة في الدوري ضد الإسماعيلية.

وانضم أحمد عيد للأهلي قادما من المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.