لتراكم الإنذارات.. أحمد عيد يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 22:53
كتب : FilGoal
تأكد غياب أحمد عيد لاعب الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري المصري لتراكم الإنذارات.
وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من المسابقة، وحصل الظهير الأيمن على إنذار.
ويعد الإنذار هو الثالث لـ أحمد عيد في الدوري هذا الموسم، بعدما حصل على إنذارين مع فريقه السابق المصري.
وبذلك يتأكد غياب أحمد عيد عن مباراة الأهلي المقبلة في الدوري ضد الإسماعيلية.
وانضم أحمد عيد للأهلي قادما من المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.
نرشح لكم
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر عباس قابيل حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك مدرب البنك: نجحنا في استغلال إرهاق الأهلي البلعوطي: التعادل أمام الأهلي خطوة للتواجد ضمن السبعة الأوائل مؤتمر الرمادي: غير صحيح أن توروب سهّل المباراة علينا.. وهدفنا أول 7 مراكز مؤتمر توروب: سنعاني من الإجهاد لمدة شهرين.. تريزيجيه أدى بشكل رائع ولن أتحدث عن عاشور نزيف نقاط من جديد.. الأهلي يتعادل أمام البنك الأهلي في الدوري