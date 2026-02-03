كرة سلة - سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم أحمد عزب

حسم نادي سموحة صفقة ضم أحمد عزب من الاتحاد السكندري ضمن تدعيمات فريق رجال السلة.

وعاد أحمد عزب إلى صفوف سموحة من جديد لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان عزب رحل عن سموحة وانضم إلى الزمالك قبل أن ينتقل إلى الاتحاد بداية الموسم الجاري ثم العودة لسموحة من جديد.

وكشف أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة لـ FilGoal.com: "حسم نادي سموحة التعاقد مع أحمد عزب لاعب سلة الاتحاد السكندري لمدة موسم ونصف الموسم".

وتغلب سموحة على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب لاعب فريق كرة السلة للرجال في النادي.

وكشف الاتحاد أن الإصابة عبارة عن ارتخاء في الرباط الصليبي للركبة وتمزق من الدرجة الأولى في الرباط الخارجى للركبة وليس بقطع في الرباط مثلما ظهر في التشخيص المبدئي.

كما أكدت التقارير الطبية الصادرة اليوم عدم حاجة اللاعب لإجراء أي عملية جراحية أو تدخل جراحي على أن يغيب عن الملعب والتدريبات لمدة 6 أسابيع، مع إعادة الفحوصات الطبية عقب انتهاء البرنامج العلاجى للتأكد من جاهزيته للتدريبات.

وجاءت إصابة أحمد عزب خلال مباراة الاتحاد ضد سموحة في الدوري المصري بداية يناير الماضي.

وانضم أحمد عزب لصفوف الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن الزمالك.