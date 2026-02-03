كرة سلة - سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم أحمد عزب

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 22:39

كتب : هاني العوضي

أحمد عزب لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة

حسم نادي سموحة صفقة ضم أحمد عزب من الاتحاد السكندري ضمن تدعيمات فريق رجال السلة.

وعاد أحمد عزب إلى صفوف سموحة من جديد لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان عزب رحل عن سموحة وانضم إلى الزمالك قبل أن ينتقل إلى الاتحاد بداية الموسم الجاري ثم العودة لسموحة من جديد.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – قبل الجولة الأخيرة ومرحلة خروج المغلوب.. تعرف على ترتيب الدوري كرة سلة - الأهلي يعلن رحيل مروان سرحان لظروف أسرية كرة سلة – قادما من أمريكا.. الزمالك يعلن ضم إسماعيل مسعود كرة سلة – الأهلي يعلن ضم مالك ياسر

وكشف أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة لـ FilGoal.com: "حسم نادي سموحة التعاقد مع أحمد عزب لاعب سلة الاتحاد السكندري لمدة موسم ونصف الموسم".

وتغلب سموحة على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب لاعب فريق كرة السلة للرجال في النادي.

وكشف الاتحاد أن الإصابة عبارة عن ارتخاء في الرباط الصليبي للركبة وتمزق من الدرجة الأولى في الرباط الخارجى للركبة وليس بقطع في الرباط مثلما ظهر في التشخيص المبدئي.

كما أكدت التقارير الطبية الصادرة اليوم عدم حاجة اللاعب لإجراء أي عملية جراحية أو تدخل جراحي على أن يغيب عن الملعب والتدريبات لمدة 6 أسابيع، مع إعادة الفحوصات الطبية عقب انتهاء البرنامج العلاجى للتأكد من جاهزيته للتدريبات.

وجاءت إصابة أحمد عزب خلال مباراة الاتحاد ضد سموحة في الدوري المصري بداية يناير الماضي.

وانضم أحمد عزب لصفوف الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن الزمالك.

سموحة كرة سلة أحمد عزب
نرشح لكم
كرة سلة - انتصار الأهلي على سموحة.. وفوز صعب لسبورتنج أمام الجزيرة كرة سلة – قبل الجولة الأخيرة ومرحلة خروج المغلوب.. تعرف على ترتيب الدوري كرة سلة - الأهلي يعلن رحيل مروان سرحان لظروف أسرية اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي كرة يد - الدنمارك تعتلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا كرة سلة – قادما من أمريكا.. الزمالك يعلن ضم إسماعيل مسعود كرة سلة – الأهلي يعلن ضم مالك ياسر كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك
أخر الأخبار
رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري دقيقة | سعودي في الجول
لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة 7 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد 9 دقيقة | الدوري الإسباني
عباس قابيل حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة 16 دقيقة | سعودي في الجول
فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
مدرب البنك: نجحنا في استغلال إرهاق الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522677/كرة-سلة-سموحة-يكشف-لـ-في-الجول-تفاصيل-ضم-أحمد-عزب