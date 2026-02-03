مؤتمر توروب: سنعاني من الإجهاد لمدة شهرين.. تريزيجيه أدى بشكل رائع ولن أتحدث عن عاشور

أعرب يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن إحباطه بعد التعثر أمام البنك الأهلي في الدوري.

وتعادل البنك الأهلي أمام الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتعثر الأهلي للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضهم في الدوري ليتواصل نزيف النقاط.

وقال يس توروب في المؤتمر الصحفي: "للمباراة الثانية على التوالي نستقبل هدفا من ركلة ثابتة، ولعبنا أما مفريق يلعب بدفاع قوي ومنظم".

وتابع "نحتاج للتدرب بشكل أكبر على اللعب أمام الفرق التي تواجهنا بطريقة دفاعية قوية، لأنه لم يكن كافيا السيطرة على الكرة وخلق الفرص".

وكشف توروب "عادة لا أتحدث عن لاعب بعينه، لكن أحتاج للحديث عن تريزيجيه، لأنه أدى بشكل رائع وبصورة مقاتلة وحاول إفادة الفريق ومساعدته حتى آخر دقيقة رغم الإجهاد الكبير الذي يعاني منه".

وأضاف "محبط بسبب فقدان نقطتين في سباق الدوري، لكن تركيزنا على مباراة مهمة جدا مقبلة في بطولة إفريقيا".

وواصل "تريزيجيه مميز جدا في انطلاقاته ويصنع العديد من الفرص، ودفعنا بهاني من أجل الربط مع بنشرقي ودخول تريزيجيه كمهاجم ثالث واستغلال ذلك".

وبسؤاله عن الإجهاد أوضح "بالتأكيد ظهر الإجهاد على اللاعبين وسوف يستمر ذلك لمدة شهرين مقبلين، وذلك سبب إجراء 5 تغييرات في التشكيل الأساسي".

وأضاف "محمد هاني ظهر عليه الإجهاد وقت مواجهة يانج أفريكانز وكنت أتمنى إراحته اليوم لكن اضطررت لمشاركته بسبب حاجتنا إليه".

أما عن غياب يوسف بلعمري فأجاب "أتعامل مع اللاعبين الجدد بمحاولة إيصال طريقة لعب الفريق لهم ولهذا السبب تواجد بلعمري معنا في رحلة تنزانيا، لكنكم بالتأكيد تعلمون أنه انضم إلينا بعد فترة مع منتخب المغرب ويغيب عن المشاركة آخر 7 أسابيع تقريبا".

وتابع "هناك منافسة وذلك ليس في مركز الظهير الأيسر فقط لكن في كافة المراكز، ونحتاج أن يعرف بلعمري طريقة الفريق بشكل أفضل، وأسعى دائما لوضع التشكيل الأمثل".

أما عن صفقات يناير فقال: "بالتأكيد أختار اللاعبين المنضمين وأيضا الراحلين عن الفريق".

وشدد "كوكا يشارك لأنه يؤدي الأداء الأفضل في مركزه".

وأخيرا أجاب عن التأثر بسبب غياب إمام عاشور "لن أتحدث عن لاعب ليس معنا حاليا، تركيزي دائما مع اللاعبين المشاركين معي في كل مباراة، وألعب بهذه القائمة حاليا وأسعى لعمل التدوير المناسب لتجنب الإجهاد".

واختتم توروب تصريحاته "سأكررها دائما، لن ألعب وأفوز بـ 11 لاعبا فقط، يجب أن أحافظ على جودة الأداء بين جميع اللاعبين، وظهر اليوم عدم الانسجام بشكل كامل عندما دفعنا بـ 5 لاعبين جدد في التشكيل الأساسي، لكن يجب أن نتعود على التدوير الفترة المقبلة مع ضغط المباريات".

وافتتح مصطفى شلبي التسجيل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 11، بينما سجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 81.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة من الدوري يوم الأربعاء 11 فبراير، بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على إنبي يوم 16 من فبراير الجاري.