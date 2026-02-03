نزيف نقاط من جديد.. الأهلي يتعادل أمام البنك الأهلي في الدوري

حسم التعادل مواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعثر الأهلي للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضهم في الدوري ليتواصل نزيف النقاط.

وتعادل البنك الأهلي أمام الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وافتتح مصطفى شلبي التسجيل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 11، بينما سجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 81.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة من الدوري يوم الأربعاء 11 فبراير، بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على إنبي يوم 16 من فبراير الجاري.

التشكيل

شهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات بظهور أحمد عيد أساسيا لأول مرة بجانب البدء بأحمد رمضان في الدفاع.

وتواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى ضمن سياسة اللعب مباراة ومباراة بينه وبين مصطفى شوبير.

كما بدأ محمد بن رمضان في التشكيل الأساسي بدلا من أليو ديانج.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد – أحمد رمضان – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – زيزو

الهجوم: أشرف بنشرقي – مروان عثمان – تريزيجيه

مروان عثمان يقود هجوم الأهلي بالدوري المصري أمام البنك الأهلي 📋🦅#في_الدوري pic.twitter.com/Csra7ns2b1 — FilGoal (@FilGoal) February 3, 2026

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهجوم مبكر من الأهلي وكاد محمود تريزيجيه أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى بتسديدة لكن مرت بجوار القائم لعبد العزيز البلعوطي.

واحتسب محمود ناجي حكم اللقاء خطأ لفريق البنك الأهلي من الجانب الأيسر.

ونجح مصطفى شلبي في تحويل عرضية أحمد مدبولي إلى هدف أول في الدقيقة 11 على يمين محمد الشناوي.

video:1

واستقبل محمود تريزيجيه عرضية أشرف بنشرقي في الدقيقة 13 ولكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

وشهدت الدقيقة 22 ركنية خطيرة لفريق الأهلي ولكن تصدى دفاع البنك الأهلي بنجاح.

وكاد أحمد رضا أن يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي برأسية مرت أعلى عارضة الشناوي.

وأنقذ أحمد رمضان هدفا محققا للبنك الأهلي في الدقيقة 26 بعدما شتت الكرة من على خط المرمى.

وتعرض أحمد زيزو في الدقيقة 28 لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وشارك حسين الشحات في الدقيقة 31 بدلا من زيزو المصاب.

وباغت مصطفى شلبي دفاعات الأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة 46 ولكن ارتطمت برأس تريزيجيه وتحولت لركنية لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف دون مقابل.

ودفع أيمن الرمادي بمحمد إبراهيم قبل انطلاق الشوط الثاني بدلا من صلاح بوشامة.

واستمرت سيطرة الأهلي مع بداية الشوط الثاني لكن دون خطورة حقيقية على مرمى البلعوطي.

ودفع يس توروب بالثلاثي أليو ديانج ومحمد هاني ويلسين كامويش بدلا من كوكا ومروان عطية وأحمد عيد.

ونجح محمود تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل بتسديدة رائعة في شباك البلعوطي بالدقيقة 81.

video:2

وأهدر كامويش هدفا محققا في الدقيقة 84 بعد عرضية رائعة من تريزيجيه ليهدر فرصة خطف نقاط المباراة الثلاث.

وفشلت محاولات الأهلي في خطف نقاط المباراة وسط صمود دفاعات البنك الأهلي.

تريزيجيه إلى الصدارة

نجح تريزيجيه في تسجيل هدف تعادل الأهلي أمام البنك في الدقيقة 80 من المباراة.

وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليمنى على طريقة تريزيجيه.

ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 6 في الدوري المصري هذا الموسم، في صدارة ترتيب الهدافين للمسابقة.

بالتساوي مع النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وهو الهدف رقم 12 لتريزيجيه مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات.

ثاني أهداف شلبي ضد الأهلي

سجل مصطفى شلبي هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 11 بعدما حول عرضية أحمد مدبولي من ركلة حرة مباشرة إلى شباك محمد الشناوي.

واحتفل مصطفى شلبي بهدفه في الأهلي على طريقة القوس والسهم وهو شعار فريقه السابق الزمالك.

ويعد الهدف هو الثاني لمصطفى شلبي في شباك الأهلي، وكان هدفه الأول بقميص إنبي.

ولعب مصطفى شلبي ضد الأهلي 8 مباريات سابقة مع إنبي والزمالك، وتعد المباراة الحالية هي التاسعة.

بواقع 3 مباريات مع إنبي و5 مباريات بقميص الزمالك.

وانضم مصطفى شلبي لصفوف البنك الأهلي قادما من الزمالك بداية الموسم الجاري.

إصابة زيزو

اشتكى زيزو من الإصابة في الدقيقة 30 بعدما أمسك بالعضلة الخلفية.

ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه حسين الشحات في الدقيقة 31.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "أحمد زيزو اشتكى من آلام في العضلة الخلفية اليمنى، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة"