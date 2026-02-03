انتهت كأس إسبانيا – ألباسيتي (1)-(2) برشلونة.. تأهل البرسا

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألباسيتي ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 91: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 90: جووووول الثالث فيران توريس

ق 86: جووووول أول

ق 84: هدف غير محتسب

ق 56: جووووول أراوخو والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووووول لامين يامال والأول

انطلاق المباراة

برشلونة كأس إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة
أخر الأخبار
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد دقيقة | الدوري الإسباني
عباس قابيل حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة 8 دقيقة | سعودي في الجول
فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
مدرب البنك: نجحنا في استغلال إرهاق الأهلي ساعة | الدوري المصري
البلعوطي: التعادل أمام الأهلي خطوة للتواجد ضمن السبعة الأوائل ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصار الأهلي على سموحة.. وفوز صعب لسبورتنج أمام الجزيرة ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522673/مباشر-كأس-إسبانيا-ألباسيتي-1-2-برشلونة-الهدف-لا-يحتسب