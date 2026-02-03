انتهت كأس إسبانيا – ألباسيتي (1)-(2) برشلونة.. تأهل البرسا

برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد

تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم

من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم

لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير

لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة

قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة

مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط

ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة