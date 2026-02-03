انتهت كأس إسبانيا – ألباسيتي (1)-(2) برشلونة.. تأهل البرسا

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألباسيتي ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 91: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 90: جووووول الثالث فيران توريس

ق 86: جووووول أول

ق 84: هدف غير محتسب

ق 56: جووووول أراوخو والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووووول لامين يامال والأول

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني كأس إسبانيا
نرشح لكم
تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة
أخر الأخبار
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر 57 دقيقة | ميركاتو
بمشاركة نجوم الكرة.. انطلاق النسخة الثالثة من "Football Access Summit" ساعة | الكرة المصرية
بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي ساعة | ميركاتو
رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري ساعة | سعودي في الجول
لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522673/انتهت-كأس-إسبانيا-ألباسيتي-1-2-برشلونة-تأهل-البرسا