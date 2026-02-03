انتهت كأس إسبانيا – ألباسيتي (1)-(2) برشلونة.. تأهل البرسا
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألباسيتي ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز برشلونة
ق 91: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 90: جووووول الثالث فيران توريس
ق 86: جووووول أول
ق 84: هدف غير محتسب
ق 56: جووووول أراوخو والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: جووووول لامين يامال والأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة