اعتلى صدارة الهدافين مع أوجولا.. تريزيجيه يسجل سادس أهدافه في الدوري
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 21:46
كتب : FilGoal
سجل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي هدف تعادل فريقه في مواجهة البنك الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.
ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف تعادل الأهلي أمام البنك في الدقيقة 80 من المباراة.
وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليمنى على طريقة تريزيجيه.
ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 6 في الدوري المصري هذا الموسم، في صدارة ترتيب الهدافين للمسابقة.
بالتساوي مع النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.
وهو الهدف رقم 12 لتريزيجيه مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات.
video:1
نرشح لكم
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر عباس قابيل حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك مدرب البنك: نجحنا في استغلال إرهاق الأهلي البلعوطي: التعادل أمام الأهلي خطوة للتواجد ضمن السبعة الأوائل مؤتمر الرمادي: غير صحيح أن توروب سهّل المباراة علينا.. وهدفنا أول 7 مراكز لتراكم الإنذارات.. أحمد عيد يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي مؤتمر توروب: سنعاني من الإجهاد لمدة شهرين.. تريزيجيه أدى بشكل رائع ولن أتحدث عن عاشور