اعتلى صدارة الهدافين مع أوجولا.. تريزيجيه يسجل سادس أهدافه في الدوري

سجل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي هدف تعادل فريقه في مواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف تعادل الأهلي أمام البنك في الدقيقة 80 من المباراة.

وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليمنى على طريقة تريزيجيه.

ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 6 في الدوري المصري هذا الموسم، في صدارة ترتيب الهدافين للمسابقة.

بالتساوي مع النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وهو الهدف رقم 12 لتريزيجيه مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات.

