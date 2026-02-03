تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 21:13
كتب : FilGoal
يبدأ رونالد أراوخو في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة لمواجهة ألباسيتي في كأس الملك.
رونالد أراوخو
النادي : برشلونة
ويلتقي برشلونة مع ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الأخير.
وتشهد القائمة غياب رافينيا الذي أصيب في لقاء إلتشي الأخير يوم السبت.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: خوان جارسيا
الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جيرارد مارتين.
الوسط: فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - داني أولمو.
الهجوم: ماركوس راشفورد - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.
ألباسيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني أقصى ريال مدريد من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.
وكان برشلونة قد تغلب على راسينج بهدفين دون مقابل.
