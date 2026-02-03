تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم

يبدأ رونالد أراوخو في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة لمواجهة ألباسيتي في كأس الملك.

ويلتقي برشلونة مع ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الأخير.

وتشهد القائمة غياب رافينيا الذي أصيب في لقاء إلتشي الأخير يوم السبت.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جيرارد مارتين.

الوسط: فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - داني أولمو.

الهجوم: ماركوس راشفورد - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

ألباسيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني أقصى ريال مدريد من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد تغلب على راسينج بهدفين دون مقابل.