الزمالك يعلن تعيين أيمن حفني مديرا فنيا لأكاديمية النادي الرئيسية
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 20:31
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك تعيين أيمن حفني مديرا مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي الرئيسية بمقر القلعة البيضاء.
وجاء ذلك وفقا لخطة إدارة النادي للاستفادة من نجوم الزمالك السابقين. واكتشاف أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديمية، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية "البراعم" والناشئين.
ويتولى بدر حامد منصب رئيس قطاع الناشئين في الزمالك. ويعاونه تامر عبد الحميد وحازم إمام.
واعتزل أيمن حفني كرة القدم في عام 2022 مع الزمالك.
وانضم أيمن حفني للزمالك من طلائع الجيش في عام 2014، ومن الأبيض خرج للإعارة مع المقاولون العرب ومصر للمقاصة.
قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2023.
نرشح لكم
الكشف عن لون قميص الزمالك ضد زيسكو وكيل صامويل جاندي لـ في الجول: تلقينا عرضا من الأهلي.. ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستتم انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا كما كشف في الجول.. تقديم موعد 3 مباريات بسبب تعارض مؤجلات الدوري مع إفريقيا مؤتمر الشناوي: رصيد شبيبة القبائل لا يقلل من قوته.. ونستعد بشكل مناسب للمباراة مؤتمر توروب: لاعبو الأهلي يقضون معظم أوقاتهم في الطيران.. وحزين لإصابة زيزو موعد المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل بعد رحلة استمرت 9 ساعات.. بعثة الزمالك تصل زامبيا لمواجهة زيسكو