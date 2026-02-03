الزمالك يعلن تعيين أيمن حفني مديرا فنيا لأكاديمية النادي الرئيسية

أعلن نادي الزمالك تعيين أيمن حفني مديرا مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي الرئيسية بمقر القلعة البيضاء.

وجاء ذلك وفقا لخطة إدارة النادي للاستفادة من نجوم الزمالك السابقين. واكتشاف أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديمية، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية "البراعم" والناشئين.

ويتولى بدر حامد منصب رئيس قطاع الناشئين في الزمالك. ويعاونه تامر عبد الحميد وحازم إمام.

واعتزل أيمن حفني كرة القدم في عام 2022 مع الزمالك.

وانضم أيمن حفني للزمالك من طلائع الجيش في عام 2014، ومن الأبيض خرج للإعارة مع المقاولون العرب ومصر للمقاصة.

قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2023.