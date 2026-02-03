محتفلا بالقوس والسهم.. مصطفى شلبي يتقدم لـ البنك أمام الأهلي

تقدم مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي لفريقه في مواجهة الأهلي بعدما سجل الهدف الأول في المباراة.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وسجل مصطفى شلبي هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 11 بعدما حول عرضية أحمد مدبولي من ركلة حرة مباشرة إلى شباك محمد الشناوي.

واحتفل مصطفى شلبي بهدفه في الأهلي على طريقة القوس والسهم وهو شعار فريقه السابق الزمالك.

ويعد الهدف هو الثاني لمصطفى شلبي في شباك الأهلي، وكان هدفه الأول بقميص إنبي.

ولعب مصطفى شلبي ضد الأهلي 8 مباريات سابقة مع إنبي والزمالك، وتعد المباراة الحالية هي التاسعة.

بواقع 3 مباريات مع إنبي و5 مباريات بقميص الزمالك.

وانضم مصطفى شلبي لصفوف البنك الأهلي قادما من الزمالك بداية الموسم الجاري.

video:1