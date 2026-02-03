محتفلا بالقوس والسهم.. مصطفى شلبي يتقدم لـ البنك أمام الأهلي

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 20:24

كتب : FilGoal

احتفال هدف مصطفى شلبي - البنك الأهلي ضد الأهلي

تقدم مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي لفريقه في مواجهة الأهلي بعدما سجل الهدف الأول في المباراة.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وسجل مصطفى شلبي هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 11 بعدما حول عرضية أحمد مدبولي من ركلة حرة مباشرة إلى شباك محمد الشناوي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الكرمة العراقي يتمم اتفاقه لضم أحمد عبد القادر

واحتفل مصطفى شلبي بهدفه في الأهلي على طريقة القوس والسهم وهو شعار فريقه السابق الزمالك.

ويعد الهدف هو الثاني لمصطفى شلبي في شباك الأهلي، وكان هدفه الأول بقميص إنبي.

ولعب مصطفى شلبي ضد الأهلي 8 مباريات سابقة مع إنبي والزمالك، وتعد المباراة الحالية هي التاسعة.

بواقع 3 مباريات مع إنبي و5 مباريات بقميص الزمالك.

وانضم مصطفى شلبي لصفوف البنك الأهلي قادما من الزمالك بداية الموسم الجاري.

الأهلي البنك الأهلي مصطفى شلبي
نرشح لكم
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر عباس قابيل حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك مدرب البنك: نجحنا في استغلال إرهاق الأهلي البلعوطي: التعادل أمام الأهلي خطوة للتواجد ضمن السبعة الأوائل مؤتمر الرمادي: غير صحيح أن توروب سهّل المباراة علينا.. وهدفنا أول 7 مراكز لتراكم الإنذارات.. أحمد عيد يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي مؤتمر توروب: سنعاني من الإجهاد لمدة شهرين.. تريزيجيه أدى بشكل رائع ولن أتحدث عن عاشور
أخر الأخبار
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر 39 دقيقة | ميركاتو
بمشاركة نجوم الكرة.. انطلاق النسخة الثالثة من "Football Access Summit" 44 دقيقة | الكرة المصرية
بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي 52 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية 54 دقيقة | الدوري الإسباني
انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي ساعة | ميركاتو
رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري ساعة | سعودي في الجول
لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522665/محتفلا-بالقوس-والسهم-مصطفى-شلبي-يتقدم-لـ-البنك-أمام-الأهلي