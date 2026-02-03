خبر في الجول – الكرمة العراقي يتمم اتفاقه لضم أحمد عبد القادر

أتم نادي الكرمة العراقي اتفاقه مع الأهلي لضم أحمد عبد القادر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الكرمة العراقي اتفق مع الأهلي على ضم عبد القادر مقابل 200 ألف دولار.

و50 ألف دولار مكافآت أخرى، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب.

مع وجود بند في التعاقد يشير إلى ضرورة إخطار الأهلي أولا في حالة رغبة نادي الكرمة في بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وتوصل نادي الكرمة العراقي إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بنود عقده لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري العراقي برصيد 32 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق نقطة عن القوة الجوية وأربيل.

وينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 190 دقيقة في جميع المسابقات خلال 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.