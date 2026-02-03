تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه

يستمر كرستيانو رونالدو في غيابه عن المشاركة في تدريبات النصر السعودي.

وقرر رونالدو عدم المشاركة في مباراة النصر أمام الرياض التي أقيمت مساء الإثنين، في الدوري السعودي.

وكتب فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس: "كرستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر اليوم بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام الرياض."

وكشفت سكاي سبورتس في تقرير لها، عن غضب رونالدو من إدارة النصر.

وأوضحت سكاي "كرستيانو رونالدو غير راض عن إدارة النصر ويفكر في مستقبله مع بسبب مخاوف من الدعم المالي الذي يتلقاه النادي من صندوق الاستثمارات السعودي."

وأكمل التقرير "يحث كبار المسؤولين السعوديين رونالدو على إنهاء إضرابه والعودة للعب مع النادي."

وتابع "كبار المسؤولين في السعودية مندهشون من إضراب رونالدو رغم أنه يتقاضى 500 ألف جنيه إسترليني في اليوم ويرغبون عودته للمشاركة ويحظى بدعم كامل ولم يتغير الموقف تجاهه."

تقرير سكاي تحدث عن تفاصيل صفقة بنزيمة "انتقال بنزيمة إلى الهلال لا يُموّله الدوري أو صندوق الاستثمارات العامة، بل من قِبل المستثمر السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال. ولا يوجد ما يمنع النصر من التعاقد مع المزيد من اللاعبين بدعم من مستثمرين من القطاع الخاص."

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، والأهلي، والاتحاد" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكرستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد مساء الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.