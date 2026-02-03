انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الأهلي ضد البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة في المركز الثالث.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------

نهاية المباراة

ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق84 كامويش يهدر هدفا محققا

ق80 جووول رائع من محمود تريزيجيه

ق79 البلعوطي يتألق أمام تسديدة تريزيجيه

ق73 مشاركة ياو أنور بدلا من أحمد مدبولي

ق65 مشاركة محمد هاني وكامويش وديانج بدلا من كوكا ومروان عطية وأحمد عيد

الشوط الثاني

مشاركة محمد إبراهيم بدلا صلاح بوشامة

نهاية الشوط الأول

ق46 تسديدة مصطفى شلبي تصطدم بتريزيجيه وتتحول لركنية

ق41 تسديدة من تريزيجيه بجوار القائم

ق31 مشاركة حسين الشحات بدلا من زيزو

ق28 إصابة زيزو

ق26 إنقاذ من على خط المرمى

ق23 رأسية أحمد رضا أعلى مرمى الشناوي

ق22 ركنية خطيرة من الأهلي لكن دفاعات البنك بالمرصاد

ق13 عرضية من أشرف بنشرقي لكن تسديدة تريزيجيه أعلى المرمى

ق11 جوووول أول مصطفى شلبي يسجل الأول

ق6 إصابة مروان عطية والعودة للعب من جديد

ق1 هجمة أولى للأهلي بتسديدة من تريزيجيه بجوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي الدوري المصري البنك الأهلي
