إنفانتينو: علينا إعادة النظر في حظر روسيا

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 19:23

كتب : FilGoal

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - إنفانتينو

عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تأييده لرفع الحظر عن روسيا من المشاركات في المسابقات الدولية.

وأعلن فيفا، والاتحاد الأوروبي "يويفا" في بيان مشترك في فبراير 2022، تعليق مشاركة روسيا في كأس العالم 2022، ومشاركة فرقها في جميع المسابقات الدولية، بعد شن الحروب الروسي على أوكرانيا.

وقال إنفانتينو في تصريحات لـ سكاي سبورتس "علينا إعادة النظر في قبول روسيا، الحظر لم يحقق شيئا بل زاد من الإحباط والكراهية."

وأكمل رئيس الاتحاد الدولي "في الوقت الحالي يجب رفع الحظر على الأقل عن فئات الشباب في روسيا، السماح لهم باللعب قد يساعد."

وقرر الاتحاد الأوروبي عام 2023 السماح لفريق روسيا تحت 17 سنة بالمشاركة، لكنه تراجع بعد معارضة كبيرة من الاتحاد الأوروبية.

ولم يكن ذلك التصريح الأول لإنفانتينو لإعلان رغبته في عودة روسيا للمشاركة.

في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أبريل 2025، عبر إنفانتينو عن ذلك بقوله "يجب إعادة روسيا إلى الساحة الكروية لأن هذا يعني حل كل شيء".

فيما صرح وقتها ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي ""عندما تتوقف الحرب، ستعود روسيا للمشاركة".

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتماعًا في وقت لاحق هذا الشهر، لمناقشة عودة روسيا للمنافسات.

إنفانتينو الاتحاد الروسي حظر روسيا
