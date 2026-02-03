تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 19:09

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو - الهلال

تراجع الهلال عن إتمام انتقال ماركوس ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد، لينتهي ملف إعارة المهاجم البرازيلي بعد أن كان قريبا من الاكتمال.

وبات رحيل ماركوس ليوناردو عن الهلال متوقعا في ظل انضمام كريم بنزيمة إلى الفريق.

وكشف موقع bolavip عن دخول اسم ماركوس ليوناردو ضمن اهتمامات فلامنجو، كما كان قريبا من اللعب لصالح ساو باولو على سبيل الإعارة في سبتمبر الماضي، عقب مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله لـ الهلال خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم كوليبالي: بنزيمة أسطورة وسنفعل كل شيء لمساعدته في الهلال

وعادت تقارير اقترابه من فلامنجو مجددا بعد فشل صفقة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وكانت المفاوضات بين الهلال وأتلتيكو مدريد تسير بشكل إيجابي على أساس إعارة اللاعب، قبل أن يتراجع النادي السعودي عن الصفقة رغم الاتفاق المبدئي على المقابل المالي والشروط.

وكان الهلال قد حدد خيار شراء بقيمة 40 مليون يورو ضمن الاتفاق، علما بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2029.

وسجل المهاجم البالغ 22 عاما 14 هدفا خلال 24 مباراة مع الهلال هذا الموسم، فيما يملك سجلا إجماليا بلغ 43 هدفا في 67 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في سبتمبر 2024.

وتدرج ماركوس ليوناردو في صفوف ناشئي سانتوس، وجرى تصعيده للفريق الأول في 2020، قبل انتقاله إلى بنفيكا مطلع 2024 مقابل 18 مليون يورو، ثم انضمامه إلى الهلال بعد أقل من عام مقابل 40 مليون يورو.

وانضم ماركوس ليوناردو إلى الهلال من بنفيكا في صيف 2024 بعقد حتى 2029.

ولعب ليوناردو خلال الموسم الجاري 24 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة هدف وحيد.

وبخلاف ليوناردو يملك فريق الهلال في خطه الأمامي كل من الأوروجوياني داروين نونيز وعبد الله رديف وانضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ومحمد ميتي لتدعيم هجوم الأزرق.

الدوري السعودي الهلال فلامنجو ماركوس ليوناردو
نرشح لكم
تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة.. ريكورد: الدوري الأمريكي يسعى للجمع بين رونالدو وميسي ماذا ينتظر نبيل عماد في أيامه الأولى مع النجمة السعودي؟ رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله لـ الهلال كوليبالي: بنزيمة أسطورة وسنفعل كل شيء لمساعدته في الهلال لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي هدف البنك الأهلي السابق.. ضمك يضم الصلخدي
أخر الأخبار
تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه 4 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة بعد قليل 31 دقيقة | الدوري المصري
إنفانتينو: علينا إعادة النظر في حظر روسيا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد 47 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
تشكيل الأهلي – عيد وبنشرقي أساسيان أمام البنك الأهلي.. وكامويش على الدكة ساعة | الدوري المصري
تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522659/تقرير-ماركوس-ليوناردو-يقترب-من-فلامنجو-بعد-فشل-انتقاله-إلى-أتلتيكو-مدريد