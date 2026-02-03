تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

تراجع الهلال عن إتمام انتقال ماركوس ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد، لينتهي ملف إعارة المهاجم البرازيلي بعد أن كان قريبا من الاكتمال.

وبات رحيل ماركوس ليوناردو عن الهلال متوقعا في ظل انضمام كريم بنزيمة إلى الفريق.

وكشف موقع bolavip عن دخول اسم ماركوس ليوناردو ضمن اهتمامات فلامنجو، كما كان قريبا من اللعب لصالح ساو باولو على سبيل الإعارة في سبتمبر الماضي، عقب مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية.

وعادت تقارير اقترابه من فلامنجو مجددا بعد فشل صفقة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وكانت المفاوضات بين الهلال وأتلتيكو مدريد تسير بشكل إيجابي على أساس إعارة اللاعب، قبل أن يتراجع النادي السعودي عن الصفقة رغم الاتفاق المبدئي على المقابل المالي والشروط.

وكان الهلال قد حدد خيار شراء بقيمة 40 مليون يورو ضمن الاتفاق، علما بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2029.

وسجل المهاجم البالغ 22 عاما 14 هدفا خلال 24 مباراة مع الهلال هذا الموسم، فيما يملك سجلا إجماليا بلغ 43 هدفا في 67 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في سبتمبر 2024.

وتدرج ماركوس ليوناردو في صفوف ناشئي سانتوس، وجرى تصعيده للفريق الأول في 2020، قبل انتقاله إلى بنفيكا مطلع 2024 مقابل 18 مليون يورو، ثم انضمامه إلى الهلال بعد أقل من عام مقابل 40 مليون يورو.

وانضم ماركوس ليوناردو إلى الهلال من بنفيكا في صيف 2024 بعقد حتى 2029.

ولعب ليوناردو خلال الموسم الجاري 24 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة هدف وحيد.

وبخلاف ليوناردو يملك فريق الهلال في خطه الأمامي كل من الأوروجوياني داروين نونيز وعبد الله رديف وانضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ومحمد ميتي لتدعيم هجوم الأزرق.