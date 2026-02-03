تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم

يبدأ أحمد رضا لاعب وسط الأهلي المعار إلى البنك الأهلي في التشكيل الأساسي لفريقه الجديد.

ويستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويقود أحمد أمين "قفة" هجوم البنك الأهلي في غياب أسامة فيصل.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من ياو أنور وأحمد ريان.

كما يشارك الثنائي أحمد مدبولي ومصطفى شلبي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: داو سيريل - محمود الجزار - سعيدو سيمبوري - إسحاق يعقوب

الوسط: مصطفى دويدار - أحمد رضا – صلاح بوشامة.

الهجوم: أحمد مدبولي - أحمد أمين "قفة" - مصطفى شلبي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

ويأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.