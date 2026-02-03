بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 18:41

كتب : FilGoal

كانتي - اتحاد جدة

رفض نجولو كانتي نجم وسط اتحاد جدة السعودي، المشاركة في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء.

وكشف بن جاكوبس صحفي إذاعة TalkSports، أن كانتي رفض التدريب اليوم من أجل الضغط للانضمام إلى فنربشخة التركي.

وأوضح أن رحيل كانتي سيمثل ضربة قوية للاتحاد خاصة بعد فشل التعاقد مع جوستافو سا مهاجم نادي فاماليكاو البرتغالي.

وانتقل كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، إلى الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي، رسميا لمدة موسم ونصف.

ولا يمكن لاتحاد جدة إبرام أي تعاقدات جديدة بعد غلق باب الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد كانتي مع نهاية الموسم الجاري، ويمكنه الرحيل مجانا في الصيف.

وكان كانتي انضم لصفوف اتحاد جدة صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح نجم الوسط الفرنسي في تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس الملك في الموسم الماضي.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي، يوم الجمعة الساعة 7:30 مساءً.

نجولو كانتي الدوري السعودي اتحاد جدة فنربشخة
