تشكيل الأهلي – عيد وبنشرقي أساسيان أمام البنك الأهلي.. وكامويش على الدكة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 18:40

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - أحمد عيد

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ أحمد عيد في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة البنك الأهلي.

أحمد عيد

النادي : الأهلي

أشرف بنشرقي

النادي : الأهلي

البنك الأهلي
الأهلي

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويشارك أحمد عيد في التشكيل الأساسي لأول مرة مع الأهلي بعدما انضم للأحمر قادما من المصري.

كما عاد محمد علي بن رمضان للتشكيل الأساسي وأيضا أشرف بنشرقي.

ويعوض أحمد رمضان غياب ياسر إبراهيم للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد – أحمد رمضان – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – زيزو

الهجوم: أشرف بنشرقي – مروان عثمان – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - يليسن كامويش – محمد شكري – أليو ديانج – عمرو الجزار – كريم فؤاد – طاهر محمد – محمد هاني

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

