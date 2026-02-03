تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 18:37

كتب : FilGoal

مصطفى ياسر شكشك لاعب إنبي

أعلن نادي إنبي بشكل رسمي رحيل لاعبه مصطفى شكشك عن صفوفه الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم لأهلي طرابلس الذي يقوده حسام البدري حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون جنيه.

ووصل اللاعب إلى ليبيا واجتاز الكشف الطبي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أخبار متعلقة:
بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري مصدر من إنبي لـ في الجول: طلبنا مليون و500 ألف دولار لانتقال شكشك إلى أهلي طرابلس كأس عاصمة مصر - إنبي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة وينتظر موقفه من التأهل إنبي يعلن سفر لاعبه نور أشرف لخوض فترة معايشة مع سالزبورج

ولم يعلن نادي إنبي وجهة اللاعب بشكل رسمي، لكن وفقا لما علمه FilGoal.com أتم مصطفى شكشك انتقاله إلى أهلي طرابلس.

ويسعى أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري لتعزيز صفوف الفريق بعد تحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وسبق أن ارتبط اسم شكشك بالانتقال للأهلي في يناير الجاري.

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وخاض الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.

وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.

إنبي أهلي طرابلس مصطفى شكشك
نرشح لكم
تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد "الأحلام تصنع هنا".. بيراميدز يعلن ضم عوده فاخوري الصفقة السادسة.. الاتحاد السكندري يضم محمود عماد من البنك الأهلي خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر النصيري وكانتي.. فنربخشة يعلن فشل الصفقة التبادلية مع اتحاد جدة ويبرئ موقفه خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن خليفة بنزيمة؟ اتحاد جدة يضم مهاجم موناكو بعد أشهر من رحيله.. مهاجم النصر يعود إلى الشباب
أخر الأخبار
تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه 6 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة بعد قليل 33 دقيقة | الدوري المصري
إنفانتينو: علينا إعادة النظر في حظر روسيا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد 49 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
تشكيل الأهلي – عيد وبنشرقي أساسيان أمام البنك الأهلي.. وكامويش على الدكة ساعة | الدوري المصري
تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522655/تمهيدا-للانضمام-إلى-أهلي-طرابلس-إنبي-يعلن-رحيل-مصطفى-شكشك