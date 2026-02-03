تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك

أعلن نادي إنبي بشكل رسمي رحيل لاعبه مصطفى شكشك عن صفوفه الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم لأهلي طرابلس الذي يقوده حسام البدري حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون جنيه.

ووصل اللاعب إلى ليبيا واجتاز الكشف الطبي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولم يعلن نادي إنبي وجهة اللاعب بشكل رسمي، لكن وفقا لما علمه FilGoal.com أتم مصطفى شكشك انتقاله إلى أهلي طرابلس.

ويسعى أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري لتعزيز صفوف الفريق بعد تحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وسبق أن ارتبط اسم شكشك بالانتقال للأهلي في يناير الجاري.

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وخاض الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.

وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.