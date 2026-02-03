بعد أزمته الأخيرة.. ريكورد: الدوري الأمريكي يسعى للجمع بين رونالدو وميسي

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي

لا تزال أصداء غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة النصر الأخيرة في الدوري السعودي، والحديث عن وجهته المتوقعة الفترة المقبلة.

وغاب كريستيانو رونالدو عدم المشاركة في مواجهة النصر أمام الرياض في الدوري السعودي اعتراضا على سياسات صندوق الاستثمار السعودي في دعم الهلال.

وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية أن الدوري الأمريكي لكرة القدم يسعى للجمع بين كريستيانو رونالدو وميسي من أجل الترويج للمسابقة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف رونالدو مع النصر ويقترب اللاعب من الاقتراب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى وجود شرط جزائي في تعاقد رونالدو بقيمة 50 مليون يورو.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بأكثر من ناد في الفترة الأخيرة حال رحيله عن النصر من بينهم خيارات العودة إلى أوروبا.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية في وقت سابق أن غياب قائد النصر لا يرتبط بأسباب بدنية أو بالتحضير لمواجهة اتحاد جدة المقبلة، وإنما بسبب استيائه من إدارة صندوق الاستثمار السعودي لشؤون النادي، خاصة مقارنة بما يراه من دعم أكبر لمنافسين آخرين يخضعون للإدارة نفسها.

وكانت مؤشرات التوتر قد ظهرت سابقا داخل النصر، بعدما تحدث جورجي جيسوس عن اختلاف النفوذ بين الأندية، في تصريحات أثارت جدلا واسعا داخل الكرة السعودية.

ويشعر كريستيانو رونالدو بالغضب بسبب تدعيم فريق الهلال أكثر من أي فريق آخر.

