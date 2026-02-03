الصفقة السادسة.. الاتحاد السكندري يضم محمود عماد من البنك الأهلي

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 18:02

كتب : هاني العوضي

محمود عماد - فاركو

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع محمود عماد لاعب وسط البنك الأهلي.

وضم الاتحاد السكندري اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأصبح محمود عماد سادس صفقات الاتحاد السكندري الشتوية، بعد كل من أفشة وعبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي وخالد عبد الفتاح ويسري وحيد.

أخبار متعلقة:
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم

كما يقترب الاتحاد السكندري من ضم المهاجم الأنجولي مابولولو في صفقة انتقال حر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة من الدوري ضد طلائع الجيش، بعدما فاز على حرس الحدود في المباراة الماضية.

الاتحاد السكندري البنك الأهلي محمود عماد
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة بعد قليل تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم تشكيل الأهلي – عيد وبنشرقي أساسيان أمام البنك الأهلي.. وكامويش على الدكة تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك "الأحلام تصنع هنا".. بيراميدز يعلن ضم عوده فاخوري نبيل عماد يوجه رسالة شكر إلى جماهير الزمالك بعد الرحيل لنادي النجمة خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن
أخر الأخبار
تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه 6 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة بعد قليل 33 دقيقة | الدوري المصري
إنفانتينو: علينا إعادة النظر في حظر روسيا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد 49 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
تشكيل الأهلي – عيد وبنشرقي أساسيان أمام البنك الأهلي.. وكامويش على الدكة ساعة | الدوري المصري
تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522652/الصفقة-السادسة-الاتحاد-السكندري-يضم-محمود-عماد-من-البنك-الأهلي