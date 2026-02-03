الصفقة السادسة.. الاتحاد السكندري يضم محمود عماد من البنك الأهلي
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 18:02
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع محمود عماد لاعب وسط البنك الأهلي.
محمود عماد
النادي : الاتحاد السكندري
وضم الاتحاد السكندري اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
وأصبح محمود عماد سادس صفقات الاتحاد السكندري الشتوية، بعد كل من أفشة وعبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي وخالد عبد الفتاح ويسري وحيد.
كما يقترب الاتحاد السكندري من ضم المهاجم الأنجولي مابولولو في صفقة انتقال حر.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.
ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة من الدوري ضد طلائع الجيش، بعدما فاز على حرس الحدود في المباراة الماضية.
