"الأحلام تصنع هنا".. بيراميدز يعلن ضم عوده فاخوري

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 18:33

كتب : عمرو نبيل

عودة الفاخوري لاعب بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع عوده فاخوري قادما من الحسين إربد.

وكان الحسين إربد قد أعلن في وقت سابق انتقال اللاعب لبيراميدز.

ونشر بيراميدز مقطع فيديو للإعلان عن ضم اللاعب تحت عنوان "الأحلام تصنع هنا".

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. الحسين الأردني يعلن انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز خبر في الجول - فاخوري يوقع على عقود بيراميدز ويصل مصر خلال ساعات خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني والده لـ في الجول: فاخوري وجهته مصر.. وسنعلن عنها خلال ساعات

وارتبط اسم عودة فاخوري في الفترة الماضية بالانتقال إلى عدة أندية منها الأهلي وبيراميدز وأيضا عدة أندية أوروبية.

وكشف نادي الحسين الأردني في بيان رسمي انتقال فاخوري إلى بيراميدز.

وجاء البيان كالآتي:

"يعلن نادي الحسين عن انتقال لاعبه عودة فاخوري بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز، بعد مسيرة مميزة قدّم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، واكتسب خبرات مهمة على المستويين المحلي والدولي".

"وبموجب هذا الانتقال سيحصل نادي الحسين على عوائد مالية نظير انتقال اللاعب، إضافة إلى عوائد أخرى مرتبطة بتحقيق نادي بيراميدز لأي بطولات مستقبلية وبيع عقد اللاعب إلى طرف ثالث".

"ويأتي هذا الانتقال تأكيدا لنهج نادي الحسين في تطوير اللاعبين وصقل المواهب الأردنية، حيث شهد أداء اللاعب تطورا ملحوظا أثمر عن حضوره مع المنتخب ولفت أنظار عدد من الأندية المرموقة".

"ويتمنى نادي الحسين للاعبه عودة فاخوري دوام التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية المقبلة، مثمنا جهوده وعطاءه خلال فترة ارتدائه قميص النادي".

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى جيد مع منتخب الأردن في كأس العرب.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.

الحسين اربد بيراميدز عوده فخوري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة بعد قليل تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم تشكيل الأهلي – عيد وبنشرقي أساسيان أمام البنك الأهلي.. وكامويش على الدكة تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك الصفقة السادسة.. الاتحاد السكندري يضم محمود عماد من البنك الأهلي نبيل عماد يوجه رسالة شكر إلى جماهير الزمالك بعد الرحيل لنادي النجمة خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن
أخر الأخبار
تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه 4 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة بعد قليل 31 دقيقة | الدوري المصري
إنفانتينو: علينا إعادة النظر في حظر روسيا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد 47 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
تشكيل الأهلي – عيد وبنشرقي أساسيان أمام البنك الأهلي.. وكامويش على الدكة ساعة | الدوري المصري
تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522651/الأحلام-تصنع-هنا-بيراميدز-يعلن-ضم-عوده-فاخوري