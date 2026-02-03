نبيل عماد يوجه رسالة شكر إلى جماهير الزمالك بعد الرحيل لنادي النجمة

وجه نبيل عماد رسالة شكر إلى جماهير نادي الزمالك عقب رحيله إلى النجمة السعودي.

وأعلن نادي النجمة السعودي يوم الثلاثاء ضم نبيل عماد قادما من الزمالك، وتمت الصفقة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وجاءت رسالة نبيل عماد كالآتي:

"إلى جمهور الزمالك العظيم، إلى أعظم جمهور عاصرته وعاشرته، قد يكون الكلام أوقاتا لا يعبر عما بداخلنا، وخاصة إذا ما كان لأشخاص هم أساس النجاح".

"رسمنا سويا ذكريات دامت، وستدوم كتبنا صفحات معكم ونحن نعلم أنها قليلة في حقكم ولكنكم أنتم من تصنعونا وتساعدوننا وأنتم أساس أي نجاح".

"إلى كيان الزمالك، إدارته، إخواني في قطاع كرة القدم وجميع اللاعبين زملائي وإخواتي".

"مشواري معكم سيتوقف الآن، وسأغادر وأنا بداخلي كثير من الود والامتنان على تعاونكم الجميل والمثمر معي راجيا من الله التوفيق لكم جميعا فما هو قادم من بطولات".

"الرحلة ستتوقف الآن، كلكم تعلمون ظروف النادي الصعبة، وأتمنى أكون جزءا ولو بسيط في حل الأزمة المالية ولو بأي شيء، فما أخذناه من الزمالك في حياتنا لا يعوض ولا يقدر بثمن".

"وحق الزمالك علينا أن نساعده ونظل معه وبجواره، فما نراه من الجمهور يجعلنا في شغف وسباق من أجل حب هذا النادي".

"كنتم خير الأخوة وخير الزملاء، وخير الأصدقاء وخير الأصحاب، وقضيت معكم وبين جنباته أعذب الأوقات وأحلاها وأجمل اللحظات وأصفاها، لا يستطيع اللسان التعبير عن كل ما في النفس، شكرا لكم".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيحصل على مليون دولار تشمل الحوافز مع تنازل اللاعب عن مستحقاته.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب قد أجرى الكشف الطبي في القاهرة ووقع على عقد مع النجمة لمدة موسم ونصف.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان ينتهي عقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

ورحل من الزمالك خلال الشتاء الجاري ناصر ماهر إلى بيراميدز بمقابل مادي، بينما الثنائي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي انتقل إلى الوداد واتحاد طنجة بالترتيب دون مقابل بعد فسخ عقده.