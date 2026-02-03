كرة سلة – قبل الجولة الأخيرة ومرحلة خروج المغلوب.. تعرف على ترتيب الدوري

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 17:35

الأهلي كرة سلة

أُقيمت أمس الإثنين، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة والتي شهدت منافسة قوية بين جميع الفرق.

ويتبقى جولة أخيرة في المرحلة الترتيبية والتي ستشهد قمة بين الاتحاد السكندري والأهلي في الإسكندرية، لحسم متصدر الدوري.

ونجح فريق سموحة في حسم دربي الإسكندرية والفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة 92-86، في مفاجأة كبرى.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 92-70، بينما فاز المصرية للاتصالات على الجزيرة بنتيجة 72-59، وأخيرًا حقق الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 79-65.

وبذلك يكون الترتيب الحالي للدوري قبل الجولة الأخيرة كالآتي:

1- الاتحاد السكندري 25

2- الأهلي 25

3- المصرية للاتصالات 20

4- الزمالك 19

5- الجزيرة 19

6- سموحة 19

7- سبورتنج 15

8- بتروجت 14

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

وفي الأدوار الإقصائية يواجه المتصدر الفريق صاحب المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

الأهلي الزمالك الاتحاد السكندري كرة سلة الدوري المصري لكرة السلة
