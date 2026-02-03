من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم

من بداية كرة القدم في ماليزيا إلى أن أصبح أول مصري ينضم لصفوف برشلونة.

حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي والذي انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بنية الشراء.

مهاجم منتخب مصر للناشئين ظهر بمستوى جيد مع الفراعنة الصغار، ليتلقطه نادي برشلونة ويضمه لصفوف الفريق الثاني.

ويستعرض معكم FilGoal.com قصة حياة حمزة عبد الكريم بالفيديو.

video:1