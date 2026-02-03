من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 16:25

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم في برشلونة

من بداية كرة القدم في ماليزيا إلى أن أصبح أول مصري ينضم لصفوف برشلونة.

حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي والذي انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بنية الشراء.

مهاجم منتخب مصر للناشئين ظهر بمستوى جيد مع الفراعنة الصغار، ليتلقطه نادي برشلونة ويضمه لصفوف الفريق الثاني.

أخبار متعلقة:
ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة مدرب رديف برشلونة يتحدث عن انضمام حمزة عبد الكريم مدرب حمزة عبد الكريم السابق يكشف لـ في الجول المميزات التي ركز عليها برشلونة لضمه

ويستعرض معكم FilGoal.com قصة حياة حمزة عبد الكريم بالفيديو.

الأهلي برشلونة الدوري الإسباني حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة مؤتمر فليك - عن تجنب الوقوع في فخ ريال مدريد.. وموقف راشفورد وتير شتيجن وجافي برشلونة يوضح إصابة رافينيا.. ويكشف مدة غيابه كادينا سير: بعد مباراتين فقط.. إصابة تير شتيجن واحتمالية غيابه لمدة شهرين
أخر الأخبار
نبيل عماد يوجه رسالة شكر إلى جماهير الزمالك بعد الرحيل لنادي النجمة دقيقة | الدوري المصري
صحيفة المنتخب: الاتحاد المغربي سيتقدم بطلب رسمي لتأجيل أمم إفريقيا للسيدات 11 دقيقة | رياضة نسائية
كرة سلة – قبل الجولة الأخيرة ومرحلة خروج المغلوب.. تعرف على ترتيب الدوري 20 دقيقة | كرة سلة
المغرب يتقدم باستئناف ضد عقوبات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
رغم الخسارة في ملعبه.. إيدي هاو: نؤمن بحظوظنا أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم ساعة | الدوري الإسباني
لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا يوضح موقف مصابيه قبل مواجهة نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522645/من-ماليزيا-إلى-برشلونة-قصة-حياة-حمزة-عبد-الكريم