لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 16:08

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الدعوة لعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد للنادي بداية من يوم الإثنين المقبل 9 فبراير.

قانون الرياضة الإسباني يجبر 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي على التقدم باستقالتهم قبل الدعوة للانتخابات وعلى رأسهم رئيس النادي خوان لابورتا.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن رافا يوستي نائب الرئيس حاليا هو من سيدير النادي حتى يوم 30 يونيو المقبل.

وسيتواجد مع يوستي كل من جوسيب كوبليس وفيران أوليفييه وميكيل كامبس وتشافيير بارباني وأنخيل رويدالباس في إدارة النادي.

وسينتهي لاوبورتا من اختيار قائمته التي سيدخل بها الانتخابات خلال الأيام المقبلة قبل أن يعلن عنها بشكل رسمي.

وسيدير رافا يوستي نائب الرئيس حاليا النادي حتى يوم 30 يونيو.

ويجب أن يتقدم كل شخص سيترشح للانتخابات باستقالته إذا رغب في الترشح من جديد.

ويتولى لابورتا رئاسة برشلونة منذ عام يوليو من عام 2021.

ويعتزم لابورتا الترشح مرة أخرى لرئاسة نادي برشلونة.

برشلونة خوان لابورتا
