معلق اليابانية: المصريون كانوا على حق بإشراك روبيرتو كارلوس في الهجوم

كشف جون كابيرا معلق لعبة Winning Eleven 3 عن الفريق الذي يشجعه في أوروبا.

وقال كابيرا عبر أون سبورت إف إم: "لا يمكنني التخيل لماذا اختار المصريون لعب اللعبة باللغة اليابانية، لقد كان لديهم خيارات أخرى".

وتابع: "روبيرتو كارلوس رائع ولديه سرعة وقوة هائلة، ولديه دقة متناهية في تنفيذ الركلات الحرة بقوة كبيرة، والمصريون كانوا على حق بإشراكه كمهاجم في اللعبة".

وأضاف: "أميل لتشجيع أرسنال لأن أرسين فينجر سبق له العمل في اليابان، وعملت معه في التعليق على كأس العالم 2002، والخسارة مؤخرا ضد مانشستر يونايتد أحبطتنا وربما شعر المشجعون بالقلق، ولكن آمل أن يتوج الفريق باللقب".

وطرحت Winning Eleven 3 في عام 1998 لأجهزة بلاي ستيشن 1 وحصلت على شهرة كبيرة في مصر خاصة النسخة اليابانية واستمر الشباب المصري في لعبها لعدة سنوات حتى مع طرح نسخ أخرى من اللعبة.