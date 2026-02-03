لاعب ألباسيتي: قد تضحكون لكن نريد التتويج بكأس ملك إسبانيا.. ولماذا لا نحلم

شدد فيكتور فالفيردي لاعب ألباسيتي على أن فريقه يريد التتويج بكأس ملك إسبانيا.

ويستعد ألباسيتي لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين: "المدرب قال لنا قبل المسابقة إنه يريد الفوز بكأس ملك إسبانيا، قد تضحكون وتظنون أن هذا مستحيل، لكنه يدل على طموحنا".

وأضاف "سنخوض مباراة برشلونة كفرصة للوصول إلى نصف النهائي ومواصلة صناعة التاريخ".

وأنهى حديثه قائلا: "إقصاء ريال مدريد وبرشلونة أمر صعب جدا؟ كان من شبه المستحيل أيضا الفوز على سيلتا فيجو وريال مدريد فلماذا لا نحلم؟ سنحاول حتى النهاية، لن نخوض المباراة لمجرد الاستمتاع بها بل سنقاتل".

ألباسيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني أقصى ريال مدريد من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

