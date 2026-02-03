النصيري وكانتي.. فنربخشة يعلن فشل الصفقة التبادلية مع اتحاد جدة ويبرئ موقفه

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

أعلن فنربخشة فشل الصفقة التبادلية مع اتحاد جدة والتي كانت تتضمن انتقال مهاجمه المغربي يوسف النصيري إلى النمور، مقابل انضمام نجولو كانتي إلى فنربخشة.

وكانت الصفقة التبادلية تتوقف على موقف الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل من اتحاد جدة إلى الهلال في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية (التفاصيل).

ونفى فنربخشة مسؤوليته بشكل قاطع عن فشل الصفقة في بيان نشره عصر الثلاثاء.

وجاء بيان نادي فنربخشة على النحو التالي:

إجراءات الصفقة التبادلية بانتقال مهاجمنا يوسف النصيري إلى اتحاد جدة ونجولو كانتي إلى فنربخشة جرت كما كان مخططًا له، وبإدارة دقيقة من جميع الجوانب.

وبناءً على طلب الجهاز الفني، جرى التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين، وتم استكمال الفحوصات الطبية، والحصول على جميع الموافقات اللازمة.

كما أوفى نادينا بجميع الالتزامات المترتبة عليه كاملةً وفي الوقت المحدد. وتم تحميل المستندات الخاصة بتسجيل الانتقال على النظام بشكل صحيح وكامل ضمن المدة المحددة.

إلا أنه وبسبب إدخال معلومات نظام TMS بشكل خاطئ من قبل نادي اتحاد جدة، تعذّر استكمال الإجراءات ضمن فترة تسجيل الانتقالات، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة نادينا.

وعلى إثر ذلك، تم طلب مهلة إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأجرى نادينا الاتصالات اللازمة مع فيفا، واتخذ جميع الخطوات المطلوبة من أجل حل المشكلة.

ورغم ذلك، لم يستكمل النادي الآخر الإجراءات دون تقديم أي مبررات لنا.

ونتيجة لهذه التطورات، لم يكتب لعملية الانتقال المذكورة أن تكتمل للأسف.

نحن نتفهم ونشارك مشاعر خيبة الأمل التي سببتها هذه الصفقة لجماهيرنا.

ويواصل نادينا، في إطار أهدافه الرياضية، العمل على بناء الفريق بنفس الانضباط.

قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، أفاد موقع فوت ميركاتو بأن مستقبل هؤلاء اللاعبين الثلاثة، بنزيمة وكانتي والنصيري، يعتمد على ما يشبه تأثير الدومينو.

نقطة الانطلاق فيه واضحة، وهي انتقال كريم بنزيمة إلى الهلال. وطالما كانت هذه الصفقة لم تُحسم بشكل كامل، ظلت التحركات الأخرى معلقة.

في النهاية انتقل بنزيمة إلى الهلال في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات، ولم ينجح فنربخشة واتحاد جدة من إتمام الصفقة التبادلية.

الهلال كريم بنزيمة نجولو كانتي اتحاد جدة يوسف النصيري فنربخشة
