برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

ملعب برشلونة الجديد كامب نو

أعلن نادي برشلونة تقدمه بملف للترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2029.

الملف المقدم من برشلونة سيكون مدعوما من مجلس المدينة وحكومة إقليم كتالونيا لاستضافة النهائي على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة كان قد عاد للعب على ملعب كامب نو من جديد خلال الموسم الحالي بعد تجديده.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التجديد بشكل كامل ويتم افتتاح الملعب بشكل كامل قبل 2029.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي في ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست بالمجر، بينما يقام نهائي النسخة المقبلة في مدينة مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو.

بينما لم يتم تحديد الملعب الذي سيستضيف نهائي نسخة 2028 أو 2029.

ويعد ملعب ويمبلي هو المرشح الآخر لاستضافة نهائي 2029 بجانب كامب نو.

ووصل برشلونة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وحقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة في 2015 عندما فاز على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

