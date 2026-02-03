خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن

توصل نادي الكرمة العراقي إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بنود عقده لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الكرمة توصل لاتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بنود عقده.

وعرض الكرمة على الأهلي 150 ألف دولار لضم عبد القادر بشكل نهائي، لكن الأهلي طلب الحصول على 300 ألف دولار على الأقل.

ويحاول الأهلي كذلك تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وخروجه معارا، لكن لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب حتى الآن.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدوري العراقي غدا الأربعاء.

ويحتل الكرمة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 33 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية المتصدر.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 190 دقيقة في جميع المسابقات خلال 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وصعد الكرمة للدوري العراقي لأول مرة في تاريخه في موسم 2023-24 ويتبع محافظة الأنبار غرب العراق.

وفي تقرير سابق عبر صحيفة "الشرق الأوسط" فإن النادي رصيد ميزانية قدرها 6.8 مليون دولار في الصيف الماضي لإبرام تعاقدات هذا الموسم.

وتعاقد النادي في بداية الموسم صفقة مدوية بضم أيمن حسين مهاجم منتخب العراق، وعلي علوان لاعب منتخب الأردن، وارتبط مؤخرا اسمه بضم إبراهيم بايش مهاجم العراق.

واحتل الكرمة في الموسم الماضي المركز السابع بالدوري العراقي، بقيادة مديره الفني أحمد خلف.