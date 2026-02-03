خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 14:04

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي

توصل نادي الكرمة العراقي إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بنود عقده لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الكرمة توصل لاتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بنود عقده.

وعرض الكرمة على الأهلي 150 ألف دولار لضم عبد القادر بشكل نهائي، لكن الأهلي طلب الحصول على 300 ألف دولار على الأقل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الكرمة العراقي يتفاوض مع الأهلي لضم عبد القادر تنس - الاتحاد الكيني يوضح كيفية مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي عبد القادر يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد القادر يطلب ضعف الرقم المعروض لتجديد عقده

ويحاول الأهلي كذلك تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وخروجه معارا، لكن لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب حتى الآن.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدوري العراقي غدا الأربعاء.

ويحتل الكرمة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 33 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية المتصدر.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 190 دقيقة في جميع المسابقات خلال 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وصعد الكرمة للدوري العراقي لأول مرة في تاريخه في موسم 2023-24 ويتبع محافظة الأنبار غرب العراق.

وفي تقرير سابق عبر صحيفة "الشرق الأوسط" فإن النادي رصيد ميزانية قدرها 6.8 مليون دولار في الصيف الماضي لإبرام تعاقدات هذا الموسم.

وتعاقد النادي في بداية الموسم صفقة مدوية بضم أيمن حسين مهاجم منتخب العراق، وعلي علوان لاعب منتخب الأردن، وارتبط مؤخرا اسمه بضم إبراهيم بايش مهاجم العراق.

واحتل الكرمة في الموسم الماضي المركز السابع بالدوري العراقي، بقيادة مديره الفني أحمد خلف.

الأهلي ميركاتو أحمد عبد القادر الكرمة
نرشح لكم
خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر النصيري وكانتي.. فنربخشة يعلن فشل الصفقة التبادلية مع اتحاد جدة ويبرئ موقفه خليفة بنزيمة؟ اتحاد جدة يضم مهاجم موناكو بعد أشهر من رحيله.. مهاجم النصر يعود إلى الشباب بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي ليفربول يعلن ضم جاكيه من ستاد رين.. ولكن
أخر الأخبار
معلق اليابانية: المصريون كانوا على حق بإشراك روبيرتو كارلوس في الهجوم 13 دقيقة | Gamers
لاعب ألباسيتي: قد تضحكون لكن نريد التتويج بكأس ملك إسبانيا.. ولماذا لا نحلم 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر 36 دقيقة | الدوري المصري
ماذا ينتظر نبيل عماد في أيامه الأولى مع النجمة السعودي؟ 39 دقيقة | سعودي في الجول
ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟ 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
النصيري وكانتي.. فنربخشة يعلن فشل الصفقة التبادلية مع اتحاد جدة ويبرئ موقفه ساعة | ميركاتو
برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522635/خبر-في-الجول-الكرمة-العراقي-يتفق-مع-عبد-القادر-على-بنود-عقده-ولكن