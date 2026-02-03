الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة زيسكو يونايتد والزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايند في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل 8 فبراير.

وأخطر كاف الزمالك بتعيين الكاميروني عبدول ميفير كحكم للساحة.

وسيعاونه كل من كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي.

بينما يتواجد ماكس ديبادو كحكم رابع.

الحكم صاحب الـ 29 عاما سبق له إدارة مباراة واحدة لفريق مصري وكانت لمنتخب مصر تحت 20 عاما ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الماضية بالكونفدرالية على المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن المصري وكايزر تشيفز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يقع زيسكو بالمركز الأخير بدون نقاط.