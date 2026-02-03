الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 13:28

كتب : FilGoal

الحكم عبدول ميفيري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة زيسكو يونايتد والزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايند في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل 8 فبراير.

وأخطر كاف الزمالك بتعيين الكاميروني عبدول ميفير كحكم للساحة.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لن يرحل عن الفريق.. ويخضع لعقوبة حاليا خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد مران الزمالك - عمر جابر يشارك في جزء.. وأحمد حسام يبدأ الركض حول الملعب أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان

وسيعاونه كل من كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي.

بينما يتواجد ماكس ديبادو كحكم رابع.

الحكم صاحب الـ 29 عاما سبق له إدارة مباراة واحدة لفريق مصري وكانت لمنتخب مصر تحت 20 عاما ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الماضية بالكونفدرالية على المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن المصري وكايزر تشيفز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يقع زيسكو بالمركز الأخير بدون نقاط.

الزمالك زيسكو كأس الكونفدرالية الإفريقية عبدول ميفيري
نرشح لكم
خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن باهر المحمدي يخضع لجراحة ناجحة بعد الإصابة بكسر في الترقوة نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 3 فبراير.. الأهلي في الدوري ودربي لندني في الكأس وبرشلونة كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لن يرحل عن الفريق.. ويخضع لعقوبة حاليا إبراهيم صلاح: سنحاول تعويض نبيل عماد.. وعبد الله السعيد سيشارك بالتدريج
أخر الأخبار
النصيري وكانتي.. فنربخشة يعلن فشل الصفقة التبادلية مع اتحاد جدة ويبرئ موقفه 9 دقيقة | ميركاتو
برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن 18 دقيقة | ميركاتو
الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك 54 دقيقة | الكرة المصرية
خليفة بنزيمة؟ اتحاد جدة يضم مهاجم موناكو ساعة | ميركاتو
لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة ساعة | الدوري الإسباني
باهر المحمدي يخضع لجراحة ناجحة بعد الإصابة بكسر في الترقوة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522634/الكاميروني-عبدول-ميفيري-حكما-لمباراة-زيسكو-ضد-الزمالك