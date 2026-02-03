خليفة بنزيمة؟ اتحاد جدة يضم مهاجم موناكو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم الثلاثاء ضم الشاب جورج إلينيخينا مهاجم موناكو.

وانتهت فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين، لكن يبدو أن اتحاد جدة نجح في تسجيل اللاعب قبل الإعلان عن ضمه بشكل رسمي عصر الثلاثاء.

ولم يعلن اتحاد جدة قيمة صفقة ضم المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا.

لكن تقرير شبكة راديو مونت كارلو أوضح أن اتحاد جدة سيدفع 33 مليون يورو للتعاقد معه.

الموهوب "جورج إيلينيكنا" 💎 نـمر جديـد في العـميد 🐅#شتوية_العميد pic.twitter.com/6er0EyGQuL — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 3, 2026

وكان اتحاد جدة يبحث عن مهاجم صريح بسبب ضبابية مستقبل قائده كريم بنزيمة مع النادي، قبل أن يتمم النجم الفرنسي انتقاله إلى الهلال بالفعل في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن إلينيخينا انضم إلى موناكو قبل عام ونصف قادمًا من رويال أنتويرب مقابل 17 مليون يورو.

وسجل الفرنسي ذو الأصول النيجيرية 10 أهداف فقط في 51 مباراة مع نادي الإمارة.