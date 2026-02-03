خليفة بنزيمة؟ اتحاد جدة يضم مهاجم موناكو

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

جورج إلينيخينا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم الثلاثاء ضم الشاب جورج إلينيخينا مهاجم موناكو.

وانتهت فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين، لكن يبدو أن اتحاد جدة نجح في تسجيل اللاعب قبل الإعلان عن ضمه بشكل رسمي عصر الثلاثاء.

ولم يعلن اتحاد جدة قيمة صفقة ضم المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا.

أخبار متعلقة:
النصر يضم الحمدان من الهلال خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم بعد أشهر من رحيله.. مهاجم النصر يعود إلى الشباب بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء

لكن تقرير شبكة راديو مونت كارلو أوضح أن اتحاد جدة سيدفع 33 مليون يورو للتعاقد معه.

وكان اتحاد جدة يبحث عن مهاجم صريح بسبب ضبابية مستقبل قائده كريم بنزيمة مع النادي، قبل أن يتمم النجم الفرنسي انتقاله إلى الهلال بالفعل في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن إلينيخينا انضم إلى موناكو قبل عام ونصف قادمًا من رويال أنتويرب مقابل 17 مليون يورو.

وسجل الفرنسي ذو الأصول النيجيرية 10 أهداف فقط في 51 مباراة مع نادي الإمارة.

جورج إلينيخينا اتحاد جدة موناكو
نرشح لكم
خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر النصيري وكانتي.. فنربخشة يعلن فشل الصفقة التبادلية مع اتحاد جدة ويبرئ موقفه خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن بعد أشهر من رحيله.. مهاجم النصر يعود إلى الشباب بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي ليفربول يعلن ضم جاكيه من ستاد رين.. ولكن
أخر الأخبار
لاعب ألباسيتي: قد تضحكون لكن نريد التتويج بكأس ملك إسبانيا.. ولماذا لا نحلم 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر 13 دقيقة | الدوري المصري
ماذا ينتظر نبيل عماد في أيامه الأولى مع النجمة السعودي؟ 16 دقيقة | سعودي في الجول
ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟ 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
النصيري وكانتي.. فنربخشة يعلن فشل الصفقة التبادلية مع اتحاد جدة ويبرئ موقفه ساعة | ميركاتو
برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن ساعة | ميركاتو
الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522633/خليفة-بنزيمة-اتحاد-جدة-يضم-مهاجم-موناكو