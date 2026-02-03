لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة

تمسك خوان لابورتا رئيس برشلونة ببقاء هانز فليك كمدير فني للفريق حال انتصاره في انتخابات النادي.

وقال لابورتا للصحفيين: "إذا استمريت في رئاسة برشلونة فسيبقى هانز فليك حتى الوقت الذي يريده هو".

وتابع "لم يطلب سنوات إضافية في العقد لكنه المدرب المثالي لهذه المرحلة من برشلونة وبفضله نعيش لحظات جميلة جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "هانز فليك ظاهرة كمدرب لكنه عظيم كشخص أيضا، بالنسبة لنا كان من المهم وجوده بخبرته الكبيرة".

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني خلال العام الجاري.

وتوج المدرب الألماني مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ومرتين السوبر الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه ألباسيتي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.