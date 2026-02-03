قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء الثلاثاء ضد ألباسيتي.

ويلتقي برشلونة مع ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الأخير.

وتشهد القائمة غياب رافينيا الذي أصيب في لقاء إلتشي الأخير يوم السبت.

كما يستمر غياب بيدري وجافي وأندرياس كريستينسن بسبب الإصابة.

فيما يتواجد جول كوندي في القائمة رغم خروجه من لقاء إلتشي مصابا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

May be an image of football, soccer and text that says 'CONVO JOAN GARCIA SZCZĘSNY KOCHEN CANCELO BALDE ARAUJO CUBARSÍ GERARD MARTÍN KOUNDE ERIC FERMÍN ·M. M. CASADÓ OLMO F. F.DEJONG• DE JONG BERNAL TOMMY FERRAN LEWANDOWSKI LAMINE YAMAL RASHFORD ROONY HANSI FLICK COPA, 1/4 DE FINAL 3FEB,9PMCET COPA,1/4DEFINAL-3FEB,9PMCET 3FEB, CET'

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا.

الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

برشلونة رافينيا
