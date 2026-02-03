قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء الثلاثاء ضد ألباسيتي.

ويلتقي برشلونة مع ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الأخير.

وتشهد القائمة غياب رافينيا الذي أصيب في لقاء إلتشي الأخير يوم السبت.

كما يستمر غياب بيدري وجافي وأندرياس كريستينسن بسبب الإصابة.

فيما يتواجد جول كوندي في القائمة رغم خروجه من لقاء إلتشي مصابا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا.

الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي.