باهر المحمدي يخضع لجراحة ناجحة بعد الإصابة بكسر في الترقوة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 12:30

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - المصري

أعلن النادي المصري خضوع باهر المحمدي لاعب الفريق لجراحة ناجحة في الترقوة.

وتعرض المحمدي للإصابة بكسر في الترقوة خلال مواجهة الزمالك يوم الأحد بكأس الكونفدرالية.

وخضع اللاعب للجراحة قبل أن ينتظر في تدريبات علاج طبيعي تأهيلية حتى يتماثل تماما للشفاء ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق.

وخسر المصري أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة لحساب مرحلة المجموعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب باهر المحمدي عبر حسابه على إنستجرام: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الحمد لله في السراء والضراء، كسر في الترقوة.. دعواتكم".

وغادر باهر المحمدي محمولا على نقالة في الدقيقة 70 من المباراة ليشارك أحمد أيمن منصور بدلا منه.

وانضم باهر المحمدي من الإسماعيلي للمصري في صيف 2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم بمقابل 20 مليون جنيه.

وجدد باهر المحمدي تعاقده مع النادي المصري لمدة موسمين ليمتد حتى 2028.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما تراجع المصري للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، نفس رصيد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو يونايتد الزامبي المجموعة دون نقاط.c

