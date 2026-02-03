بعد أشهر من رحيله.. مهاجم النصر يعود إلى الشباب

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

هارون كمارا - نادي النصر السعودي

أعلن نادي الشباب تعاقده مع السعودي هارون كمارا مهاجم النصر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان كمارا قد انضم إلى النصر في سبتمبر 2025 قادما من الشباب بصفقة بلغت 15 مليون ريال.

لكنه لم يلعب كثيرا بسبب تألق كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس في خط هجوم النصر.

ولعب كمارا 366 دقيقة فقط خلال 8 مباريات في مختلف المسابقات مع النصر هذا الموسم.

May be an image of football, soccer and text

يذكر أن هارون ارتدى قميص الشباب في 35 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف قبل الانتقال للنصر.

وسبق للاعب البالغ من العمر 28 عاما ارتداء قميص اتحاد جدة.

هارون كمارا النصر الشباب
