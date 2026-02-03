بعد أشهر من رحيله.. مهاجم النصر يعود إلى الشباب
أعلن نادي الشباب تعاقده مع السعودي هارون كمارا مهاجم النصر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.
وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان كمارا قد انضم إلى النصر في سبتمبر 2025 قادما من الشباب بصفقة بلغت 15 مليون ريال.
لكنه لم يلعب كثيرا بسبب تألق كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس في خط هجوم النصر.
ولعب كمارا 366 دقيقة فقط خلال 8 مباريات في مختلف المسابقات مع النصر هذا الموسم.
يذكر أن هارون ارتدى قميص الشباب في 35 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف قبل الانتقال للنصر.
وسبق للاعب البالغ من العمر 28 عاما ارتداء قميص اتحاد جدة.
