إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك

أوضح إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي أن النادي حاول ضمه في وقت سابق لكن لم تتم الصفقة.

إبراهيم عادل النادي : نورشيلاند نورشيلاند

وقال إبراهيم عادل لموقع ناديه: "كنت أعرف النادي منذ فترة، لأن هناك اهتمامًا متبادلًا في وقت سابق، لكن الأمور لم تكن تسير بالشكل المناسب حينها، لذلك أنا الآن متحمس لبدء هذه التجربة، كما أتطلع لتجربة منظومة تطوير المواهب الرائعة التي يشتهر بها النادي".

وكان نورشيلاند قد حاول التعاقد مع الجناح الأيسر من بيراميدز في 2022.

وأضاف "لا أعرف الكثير عن الدنمارك، لكنني بالطبع أعرف نادي نورشيلاند لأنني تابعت النادي، كما أعرف نادي ميتيلاند، خاصة أن محمد زيدان وزميلي الحالي في المنتخب إمام عاشور لعبا هناك".

وشدد "سمعت أيضا عن نظام البطولة وكيف يتم تقسيم الدوري إلى مجموعتين، لذلك أعتقد أن لدي فكرة عامة عن كل شيء".

وتابع "هدفي هو مساعدة النادي على تحقيق طموحه بالتواجد ضمن الستة الأوائل، وعندما يتحقق ذلك، سنواجه باقي الفرق ونقدم أفضل ما لدينا".

وأكمل "أنا معتاد على اللعب في القمة، وقد ساهمت العام الماضي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز، لذلك من طبيعتي القتال في كل مباراة، وسأبذل كل ما بوسعي لضمان إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن".

وأنهى حديثه قائلا: "لطالما عُرفت بتقديم الأهداف والتمريرات الحاسمة، وآمل أن أواصل ذلك عند قدومي إلى الدنمارك، وأنا متحمس جدا لهذه الخطوة".

وتعاقد نورشيلاند مع إبراهيم عادل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند نية الشراء.

وغاب إبراهيم عادل عن المباراتين الأخيرتين للجزيرة.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

وشارك عادل مع الجزيرة حتى الآن في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي قد يلعب إبراهيم عادل مباراته الأولى مع نورشلاند ضد سونديرسيكي في الدوري يوم 8 فبراير المقبل.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.