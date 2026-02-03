إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 12:12

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

أوضح إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي أن النادي حاول ضمه في وقت سابق لكن لم تتم الصفقة.

إبراهيم عادل

النادي : نورشيلاند

نورشيلاند

وقال إبراهيم عادل لموقع ناديه: "كنت أعرف النادي منذ فترة، لأن هناك اهتمامًا متبادلًا في وقت سابق، لكن الأمور لم تكن تسير بالشكل المناسب حينها، لذلك أنا الآن متحمس لبدء هذه التجربة، كما أتطلع لتجربة منظومة تطوير المواهب الرائعة التي يشتهر بها النادي".

وكان نورشيلاند قد حاول التعاقد مع الجناح الأيسر من بيراميدز في 2022.

أخبار متعلقة:
بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل خبر في الجول - نورشيلاند الدنماركي يتفق مع الجزيرة على ضم إبراهيم عادل البطائح يحصد نقطة أمام الجزيرة بمشاركة النني وغياب إبراهيم عادل أمم إفريقيا – إبراهيم عادل: سنحاول مجددا وهناك شيئا رائعا ينتظرنا

وأضاف "لا أعرف الكثير عن الدنمارك، لكنني بالطبع أعرف نادي نورشيلاند لأنني تابعت النادي، كما أعرف نادي ميتيلاند، خاصة أن محمد زيدان وزميلي الحالي في المنتخب إمام عاشور لعبا هناك".

وشدد "سمعت أيضا عن نظام البطولة وكيف يتم تقسيم الدوري إلى مجموعتين، لذلك أعتقد أن لدي فكرة عامة عن كل شيء".

وتابع "هدفي هو مساعدة النادي على تحقيق طموحه بالتواجد ضمن الستة الأوائل، وعندما يتحقق ذلك، سنواجه باقي الفرق ونقدم أفضل ما لدينا".

وأكمل "أنا معتاد على اللعب في القمة، وقد ساهمت العام الماضي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز، لذلك من طبيعتي القتال في كل مباراة، وسأبذل كل ما بوسعي لضمان إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن".

وأنهى حديثه قائلا: "لطالما عُرفت بتقديم الأهداف والتمريرات الحاسمة، وآمل أن أواصل ذلك عند قدومي إلى الدنمارك، وأنا متحمس جدا لهذه الخطوة".

وتعاقد نورشيلاند مع إبراهيم عادل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند نية الشراء.

وغاب إبراهيم عادل عن المباراتين الأخيرتين للجزيرة.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

وشارك عادل مع الجزيرة حتى الآن في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي قد يلعب إبراهيم عادل مباراته الأولى مع نورشلاند ضد سونديرسيكي في الدوري يوم 8 فبراير المقبل.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.

بيراميدز إمام عاشور نورشيلاند إبراهيم عادل
نرشح لكم
رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030 هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي جنابري يمدد تعاقده مع بايرن رومانو: بورتو رفض محاولات أتليتكو مدريد للتخلي عن فيجا ردايو مونت كارلو: موناكو يستبعد بوجبا من قائمة دوري أبطال أوروبا مرموش: محظوظ جدا بالهدف الأول.. وكنت أتمنى تسجيل هاتريك جديد في نيوكاسل كأس ملك إسبانيا - سوسيداد وبلباو يحسمان تأهلهما للدور نصف النهائي بالدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب السعودية يعلن مقر إقامته بولاية تكساس خلال مشاركته في كأس العالم 16 دقيقة | في المونديال
رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم 47 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: صبحي تحامل على نفسه لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
جنابري يمدد تعاقده مع بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522628/إبراهيم-عادل-نورشيلاند-حاول-ضمي-في-وقت-سابق-ولا-أعرف-الكثير-عن-الدنمارك