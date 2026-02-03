بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء

أعلن نادي الهلال انتقال مهاجمه عبد الله رديف إلى فريق الفيحاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يشارك رديف سوى 5 مرات كبديل، بإجمالي 13 دقيقة، دون تقديم أي مساهمات تهديفية.

لعب رديف للتعاون والشباب والاتفاق والهلال، وأصبح الفيحاء خامس محطات مسيرته الاحترافية.

وتدرج المهاجم في فئات الهلال السنية، قبل تصعيده للفريق الأول.

ومنه خرج معارًا خلال المواسم الثلاثة الماضية، للتعاون والشباب والاتفاق على الترتيب، بواقع موسم واحد لكل فريق.

على عكس المواسم الثلاثة الماضية، بقي رديف مع الهلال خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

ولعب رديف خلال مسيرته مع الأندية 77 مباراة، وسجّل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.