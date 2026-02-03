رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله لـ الهلال

كتب كريم بنزيمة لاعب الهلال الحالي رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة.

وكان الهلال قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع النجم الفرنسي.

ووصل بنزيمة إلى مدينة الرياض للانضمام إلى الهلال.

وكتب بنزيمة عبر حسابه على X "ينتهي فصل اتحاد جدة، لكن الاحترام والامتنان سيبقيان دائما".

وأضاف "شكرا للنادي وللجهاز الفني والإداري ولزملائي اللاعبين، وبالأخص للجماهير على الترحيب والمحبة والطاقة التي منحتموني إياها كل يوم".

وأكمل "هذه الرحلة منحتني الكثير على الصعيدين الشخصي والمهني، أغادر ورأسي مرفوع، فخور بارتداء هذه الألوان وبكل ما عشناها معا".

وأتم "أتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم مع خالص الاحترام".

التعاقد جاء بعد فسخ بنزيمة لتعاقده مع اتحاد جدة بالتراضي.

وكان تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ورفض بنزيمة التواجد في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكان النجم الفرنسي قد عاد للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة قبل أن يرحل عن صفوف الفريق بإنهاء العقد.

وانضم بنزيمة لاتحاد جدة في 2023 قادما من ريال مدريد صفقة انتقال حر.

وشارك بنزيمة منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة وتمكن من تسجيل 16 هدفا.

وبشكل عام لعب بنزيمة 83 مباراة وسجل 54 هدفا وصنع 17 آخرين.

وتوج صاحب الـ 38 عاما مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

ويحتل الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.